El estado de salud de Kiko Rivera sigue generando una enorme preocupación después de que sufriera un ictus. El hijo de Isabel Pantoja continúa ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, muy arropado por su mujer, Irene Rosales. El Dj ha podido mantener una conversación telefónica con su madre, sin embargo la tonadillera no ha acudido aún a visitarle por una razón de peso. Te contamos cuál es.

«Los médicos le han aconsejado que no viva sobresaltos y que no se altere. Así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario», ha asegurado Luis Rollán, amigo personal de la familia. El colaborador, que sí ha podido visitar a su amigo, ha subrayado que necesita mucha tranquilidad en este momento y ver a su madre después de un año en el que han estado distanciados no sería lo más conveniente. Este sería el motivo principal por el que la artista no se ha acercado aún al hospital para ver a su hijo.

El gran susto de Kiko Rivera

Aunque evoluciona favorablemente, el DJ ha sufrido un importante susto y necesita calma. Él mismo ha querido agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido durante las últimas horas. «Ya estoy en planta un poco mejor, pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo», señalaba a través de su perfil de Instagram. «Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si Dios quiere prontito estoy al 100%».

Irene Rosales se ha convertido en el mejor apoyo de Kiko Rivera durante este delicado momento. Fue ella quien reveló que «seguramente» Isabel Pantoja fuera a visitar a su hijo al hospital. «Ahora mismo solo puede entrar una persona y me han dicho que quien quiere que entre sea yo para no ponerse nervioso y que la tensión no le suba. Y no pasa nada». Además, indicaba que lo más importante es que su marido pueda regresar a su hogar cuando antes. Por el momento, según ha manifestado permanece «estable» dentro de la gravedad.