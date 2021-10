Isabel Pantoja tras fallecer doña Ana, está más cerca de vender Cantora y coger las maletas para comenzar una vida fuera de España.

Isabel Pantoja no estaba dispuesta a dejar Cantora hasta que falleciera su madre. Era una condición sine qua non, por lo que una vez que ha muerto doña Ana la tonadillera podrá empezar de cero en cualquier otro sitio. Las últimas informaciones apuntaban a sus planes fuera de España, donde podrá comenzar una nueva vida en la que no haya lugar a las polémicas. Ya no tiene nada ni nadie que le ate, pues ni siquiera tiene contacto con Kiko Rivera o con sus nietas. Necesita olvidar y pasar página, siendo dos destinos los que se barajan de momento. La artista tiene buenos amigos en México y en Miami, lugares en los que puede exiliarse tras enfrentarse al momento más duro de su vida. Con una dilatada carrera en nuestro país y sin apenas compromisos profesionales a la vista, lo cierto es que la cantante podría volar a cualquier punto del mapa si así lo quisiera.

Ellos ayudarán a la cantante a seguir adelante, aunque se desconoce todavía cuándo y cómo pretende iniciar su viaje. Cabe señalar que tampoco tiene proyectos profesionales que le unan a nuestro país, al menos de momento. Justo cuando se ha confirmado la muerte de doña Ana, se ha descubierto que acaba de perder su trabajo en ‘Idol Kids’. Las altas esferas han decidido prescindir de ella en la segunda entrega del programa, ya que no cosechó buenos datos en la primera temporada. El formato no consiguió fidelizar a la audiencia y ahora probarán suerte sin Isabel en el plantel, eso sí, este no es el único proyecto que se le ha caído en los últimos meses. Hace muy poco se cancelaron dos conciertos de Isabel Pantoja debido al coronavirus, en concreto, en Santiago de Chile.

Las restricciones impuestas por el coronavirus han provocado que se cancelen las dos actuaciones que iba a dar el 5 y el 6 de noviembre en el estadio Gran Arena Monticello, siendo el 27 y el 28 de mayo del próximo año cuando la artista actúe ante su público. Será entonces dentro de unos meses cuando la tonadillera pueda cumplir su sueño de cantar ante sus fans. Aunque eran muy pocos los conciertos que tenía fuera de España, el hecho de que estas dos fechas siguieran adelante tenían muy feliz a Isabel Pantoja, por lo que su cancelación supuso un golpe para ella.

Todavía es pronto para saber los planes de Isabel a ciencia cierta, ya que está reflexionando acerca de qué quiere. Más aún si se tiene en cuenta que contra todo pronóstico ella y su hijo se reencontraron tras la muerte de doña Ana. Parecía que madre e hijo jamás acercarían posturas, pero volvieron a verse en Cantora y charlaron durante un largo rato. Este encuentro resultó ser emotivo y, prueba de ello, que Isabel Pantoja rompiera a llorar al ver de nuevo ‘a su pequeño del alma’. Quién sabe si alzarán de manera definitiva la bandera blanca y volverán a crear una unión que ya formaba parte del pasado.

La venta de Cantora: el siguiente paso

No es la única novedad que puede llegar a su vida. El otro asunto que debe arreglar ahora Isabel es la venta de Cantora, finca en la que iba a vivir hasta que doña Ana no estuviera. Su intención ahora es empezar de cero, estar lejos de los problemas y coger las maletas para cerrar un capítulo que le ha provocado mucho dolor. No solo por la reciente pérdida de su madre, quien murió en la madrugada del martes, sino por las rupturas familiares que se han producido en los últimos meses.