A pesar de los difíciles golpes que le ha dado la vida en los últimos meses, Isabel Pantoja le pone buena cara al mal tiempo y ha regresado por todo lo alto a los escenarios. La tonadillera se ha reencontrado con su público en Latinoamérica gracias a una gira que le está sirviendo como un soplo de aire fresco. Este sábado, la cantante da su segundo concierto en Chile después de haber dejado a todos deslumbrados la noche anterior en el Gran Arena Monticello.

Isabel Pantoja lo ha vuelto a hacer. La tonadillera ha arrasado en su primer concierto en Chile este viernes 27 de mayo, algo que también hará esta noche del sábado. La cantante deslumbró como una auténtica estrella e hizo que su público se dejara el alma coreando sus míticas canciones. Gracias a las redes sociales, hemos podido ver algunas pinceladas de sus actuaciones sobre el Gran Arena Monticello en donde la artista ha interpretado temas como «Hoy quiero confesar», «Era mi vida él», «Marinero de luces» o «Esta es mi vida».

En su peor momento personal, Isabel Pantoja ha salido con fuerza al escenario para volver a estar con los suyos y disfrutar de sus grandes pasiones. Si en su primer encuentro con su público se enfundó en un traje morado, en homenaje a su madre y al Cristo del Gran Poder, en esta segunda cita, la tonadillera apostaba por un vestido negro. También creación de uno de sus diseñadores fetiche, Alonso Cozar.

«Nuevo éxito a tu lado. Isabel eres única nunca me cansaré de decírtelo», escribía Antonio Abad, su peluquero e íntimo amigo, después de compartir varias imágenes del concierto de anoche. Por su parte, su maquillador de confianza, Alberto Dugarte, también le dedicaba unas palabras a través de sus redes sociales: «Volviste a hacerlo. ¡Maravillosa! 4.500 personas. ¡Qué orgullo tan grande! Que bien lo pasamos en los camerino, en esos momentos de intimidad que tanto adoro». Gracias a estas instantáneas, podemos ver la cara de felicidad de la madre de Kiko Rivera. Isabel Pantoja está inmensa y pletórica después de la intensa guerra que ha disputado con su hijo y meses después de haber tenido que decirle adiós a su gran pilar, su madre.

La importancia de los abrazos

Como viene siendo ya habitual en ella, en su primer concierto en Chile, Isabel Pantoja ha vuelto a lanzar un contundente e importante mensaje en medio de una de sus canciones. Es inevitable que la tonadillera piense en su madre, su gran pilar, y por ello le ha recordado a su público la importancia de abrazar. «Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada«, deja caer.