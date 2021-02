La tonadillera, Isabel Pantoja, ha compartido en sus redes un vídeo con diferentes imágenes donde incluso aparece Paquirri.

Este lunes, Kiko Rivera anunciaba que dejaría de asistir a los platós de televisión para seguir hablando de los problemas económicos y de la herencia que tiene con su madre, Isabel Pantoja. El DJ aseguró que la situación le está costando la salud y que lo mejor será de airear estos conflictos y solucionarlos «de puertas para dentro». O lo que es lo mismo, en los juzgados. Pues pocas horas después de que anunciara esta decisión, su madre ha reaparecido en redes con un vídeo de lo más nostálgico. Ha sido muy llamativa la drástica decisión que tomó Kiko tan solo unas horas después de que se volviera a sentar en ‘Sábado Deluxe’.

Al parecer, la tonadillera ha ganado la batalla de que su hija deje de contar las cosas por los platós de televisión y decidió celebrarlo con un bonito vídeo. El club de fans de Isabel Pantoja, Club De Fans Asi Fue Valencia, compartió en sus redes un vídeo con imágenes de la cantante de antaño, entre las que se incluía una de Paquirri. La artista no dudó ni un solo momento en compartir todos esos buenos recuerdos en su perfil de Instagram, haciendo oídos sordos a toda la guerra familiar en la que se ha visto envuelta.

El vídeo con fotos inéditas que ha compartido Isabel Pantoja

El mencionado vídeo cuenta con la banda sonora de la canción ‘A mi manera’, interpretada por Pantoja y dura casi dos minutos. En el mismo han recopilado diferentes imágenes de la vida de la tonadillera: desde su infancia, hasta su adolescencia donde se incluye su amor con Paquirri y años posteriores. La artista no ha podido evitar emocionarse al verlo y no ha dudado ni un momento en compartirlo en sus redes sociales. Puedes ver el vídeo completo a continuación:

Vídeo: Instagram

La artista lo ha dividido en dos y ha compartido algunos fragmentos tanto en dos publicaciones diferentes, como en sus Stories. Sin lugar a dudas, Isabel Pantoja se desmarca completamente de la guerra familiar que tiene con su hijo, Kiko Rivera, y se vuelca en los suyos y en su música.

El silencio de Pantoja sobre su enfrentamiento con su hijo

A pesar de que Kiko Rivera ha acudido a diferentes platós de televisión durante los últimos meses, la tonadillera ha guardado silencio. No ha querido pronunciarse al respecto y aunque en muchas ocasiones se ha esperado la llamada telefónica de ella. Se esperaba que ocurriera al igual que pasó cuando Kiko habló de la depresión que estaba sufriendo y que fue el comienzo de esta guerra. Algo que finalmente no ha sido así. Ahora, con la intención de Kiko de no volver a conceder entrevistas, la tonadillera gana esa batalla de que se dejen de airear sus conflictos, tanto económicos como familiares.