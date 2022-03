Isabel Pantoja vive sus horas más bajas. Este martes en la Ciudad de la Justicia de Málaga se comprobó su fragilidad, de hecho, fue incapaz de poder reprimir las lágrimas ante el juez y las cámaras. Está rota y, además, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por parte de la Fiscalía por un delito de insolvencia punible. «Confío en mi hermano porque es la única persona que tengo», dijo ante los presentes en la sala. No mentía, pues según ha podido saber SEMANA en exclusiva, su gestor la ha abandonado. «No quiere pagar a nadie», nos dice el asesor a este medio. A partir de este miércoles podrás descubrir cuándo terminó esta relación contractual, así como algunas de las consecuencias que Isabel está sufriendo en su piel desde hace meses.

[/lista_enlaces]

Si corres a tu kiosco y adquieres esta revista que sepas que en su interior contamos con testimonios exclusivos que nunca habían visto la luz. La situación de Isabel Pantoja es muy complicada, tanto que a muchos les preocupa también su salud, entre otros, a su sobrina Anabel Pantoja o a su hija Chabelita. Muy delgada y casi sujetándose a los miembros de la Guardia Civil que velaban por ella a su entrada al juzgado, Isabel no solo está triste. Desde hace meses vive en una profunda tristeza y no logra sobreponerse a los golpes que últimamente ha recibido. Pero, ¿podría entrar de nuevo en prisión? En este medio hemos hablado con alguien de su pasado que conoce a la perfección su situación judicial y las posibilidades que existen de que Isabel reviva de nuevo su peor pesadilla.

La supuesta venta irregular de Mi Gitana en la urbanización de La Pera y su papel como administradora única de la sociedad Panriver56 son dos de los motivos que le han llevado a rendir cuentas ante la Justicia. Mientras tanto sus hijos viven sus circunstancias de un modo muy diverso: Kiko Rivera ajeno a todo ello y publicando mensajes románticos hacia Irene Rosales y Chabelita derrumbada al ver a su madre. La joven aseguraba estar en shock y tendía de nuevo puentes hacia ella, ya que se sentía preparada para ayudarla y escucharla en el que es uno de los peores momentos de su vida. «Estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella…Con su estado anímico que tiene, esto le perjudicará más todavía», ha dicho.

Si bien es cierto que Isabel Pantoja no ha podido levantar cabeza tras la muerte de su madre, ahora vuelve a sufrir otro mazazo. En SEMANA te contamos qué opina su entorno de los consejos que Isabel recibe y si creen que estos le benefician o todo lo contrario, así como otras noticias bomba con la crisis que atraviesan Ana Soria y Enrique Ponce y fotos exclusivas de Sofía Cristo irreconocible después de su último retoque estético. ¡No te puedes perder este número y es que una vez más venimos cargados de información!

Te interesará saber...