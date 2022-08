Este viernes, 26 de agosto, José Antonio Canales Rivera regresaba a los ruedos y sufría una grave cogida en la localidad de Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. El sobrino de Paquirri tenía que ser operado de urgencia al llegar al hospital, después de que se le atendiera en la ambulancia medicalizada. Su madre, Teresa Rivera, daba el último parte de salud y confirmaba que la cogida «había afectado a la bolsa testicular» y no era tan grave como podría pensarse. Horas más tarde, el colaborador de televisión ha recibido la visita de su novia, Isabel Márquez, en el hospital.

Vídeo: Europa Press

En la mañana de este sábado, Isabel Márquez ha visitado a su pareja, Canales Rivera, en el hospital de Ciudad Real en el que se encuentra ingresado tras sufrir una cogida en la plaza de toros de Retuerta del Bullaque. Aunque ha preferido no hacer ningún tipo de declaración, la hemos podido ver con el rostro serio, gafas de sol y pendiente en todo momento del móvil. En concreto, la novia del colaborador de ‘Sálvame’ estaba en las inmediaciones del centro hospitalario hablando por teléfono. a juzgar por las imágenes, parece que todo está dentro de la normalidad. Vea el vídeo para ver la reacción de Isabel Márquez.

Después de varias idas y venidas en su relación, Canales Rivera e Isabel Márquez tomaron la decisión de dar una nueva oportunidad a su relación. La pareja parece que ha superado los baches, así como las deslealtades que el torero terminó reconociendo. El colaborador de televisión está feliz junto a ella, una joven toledana con la que a encontrado la estabilidad.

Canales Rivera evoluciona favorablemente, según su madre

Canales Rivera ha sido operado con éxito y evoluciona de forma favorable. Así lo explicó su madre, Teresa Rivera, en una conversación con Chelo García Cortés. «La cornada no ha dicho tan grave. Me ha dicho que está más tranquila. Es una cornada muy llamativa, pero no ha sido tan grave», explicaba la periodista. De la misma forma, la hermana de Paquirri no tiene intención, por el momento, de trasladarse hasta Ciudad Real.

El diestro Pedro Gutiérrez ‘El Capea’, quien compartía cartel con Canales Rivera, también explicaba que había «arriesgado mucho» en el coso. «Es un percance que nos ha afectado mucho. Dentro de la gravedad, creo que está bien», comentaba en ‘Viernes deluxe‘. La cornada le ha afectado en la zona de la ingle y rápidamente ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital más cercano.