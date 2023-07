Isabel Díaz Ayuso: así es su discreta relación sentimental con su novio, Alberto González

A principios de 2021 se hizo público que Isabel Díaz Ayuso había puesto fin a su relación con Jairo Alonso. Una ruptura de la que entonces aseguraba que "no había tenido tiempo de asumirlo". Unos meses más tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid le dio una oportunidad al amor gracias a Alberto González, un sanitario que le robó el corazón y con el que mantiene actualmente un discreto y más que sólido romance.

En la actualidad, Isabel Díaz Ayuso comparte su vida con Alberto González, un técnico sanitario de raíces andaluzas de 43 años que está divorciado y tiene tres hijos. La pareja fue vista en público por primera vez en mayo de 2021 en Ibiza. Aquel fue de los primeros viajes en los que la pareja intentaba desconectar de la rutina. A pesar de que era una romántica escapada, fueron captados por las cámaras en una situación de lo más cariñosa y cómplice. La madrileña lleva una discreta relación puesto que él prefiere estar en el anonimato y en un estricto segundo plano dada la proyección pública de ella. Ella, por su parte, también prefiere que lo relativo a su vida privada se mantenga al margen del foco mediático. Quizás por eso no le sentaron nada bien las imágenes que se publicaron en compañía de su pareja. «No estoy muy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes», dijo en su momento.

Ayuso y su novio hicieron 'oficial' su relación en octubre de 2021

La relación entre ambos se hizo oficial en octubre de 2021 cuando ambos acudieron a un evento que tenía lugar durante las fiestas de la Hispanidad, Pequeña Cuba en la Plaza de las Salesas en Madrid. Lo cierto es que en raras ocasiones les hemos podido ver juntos en públicos puesto que Isabel Díaz Ayuso prefiere reservar su vida personal al ámbito privado. Sin embargo, no existen documentos gráficos de ese momento. Tanto es así que solo habló del momento en el que se le pilló juntos en Ibiza cuando apareció en 'Mi casa es la tuya'. "¿Tú te crees, para un día que me voy?", le llegó a decir a Bertín Osborne. Dejaba claro que le resultaba complicado evitar ser 'pillada' con su chico.

Díaz Ayuso y su discreta vida privada

De la información que se sabe es que Alberto González tiene una excelente relación con la madre de sus hijos, al igual que Isabel Díaz Ayuso. Esta puede presumir de su amistad con el estilista y peluquero Jairo Alonso, su expareja. Sobre su relación, fue Jiménez Losantos quien quiso aportar algo de luz después de que se conociera que la Presidenta de la Comunidad de Madrid estaba de nuevo enamorada: "Si no se ha ocultado es porque no se quería ocultar. Pese a que ella fue a Ibiza totalmente inocente y no sabía que le iban a hacer fotos. Quiere ser feliz".

Hay que recordar también que la política está divorciada de Sergio Hernández-Torre, un empresario vinculado al mundo del golf. Contrajo matrimonio con él en 2008. "En estos años he estado casi siempre sola, he tenido alguna pareja estable, pero siempre he sido la misma, trabajando mucho, y mis parejas lo han llevado bien. Mi vida no es rutinaria y lo que no pueden decir es que se aburran", señaló ella misma en 'Mi casa es la tuya'.