La separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez sigue dando mucho de que hablar. Desde que se conociera la ruptura, hemos estado pendiente de las apariciones de ambos. La sobrina de Isabel Pantoja no se ha escondido y se ha sentado en el plató del programa en el que trabaja para dar confirmar la separación y dar las explicaciones que ella vea conveniente sobre su ruptura. Son muchos los que se enteraron de esta separación a través de la prensa, ya que la colaboradora de televisión no había hablado con muchos miembros de su familia. Como es el caso de Chabelita Pantoja, a quien llamó varias veces pero no logró entablar conversación, o Irene Rosales y Kiko Rivera, con quienes se distanció tras celebrar la fiesta de su boda después de la muerte de su abuela, Doña Ana.

Anabel Pantoja se distanció de Kiko Rivera e Irene Rosales tras celebrar su boda con El Negro

A Kiko Rivera no le sentó nada bien que después de darle el último adiós a Doña Ana, Anabel Pantoja todavía se sintiera con fuerzas para celebrar su gran día. Sin embargo, la colaboradora de televisión quiso cumplir su sueño, que cuatro meses después se ha visto truncado, y celebró el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez. Irene Rosales, que se encontraba en la isla de La Graciosa, viajó de regreso para reencontrarse con Kiko en Sevilla. Este episodio supuso un distanciamiento entre el matrimonio y Anabel Pantoja. Ahora, la ruptura de la colaboradora produce un breve acercamiento.

Y es que tal y como ha confirmado la propia Irene Rosales, ya ha hablado por vía telefónica con Anabel Pantoja. Este lunes, la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ no sabía nada, pero comentó a la prensa que hablará con ella. «Pues la verdad que no sé nada. Me he enterado por la prensa, pero obviamente hablaré». Y efectivamente, la sevillana cumplió con su palabra y se puso en contacto con Anabel Pantoja. ¿Quieres saber de qué hablaron? ¿Qué piensa Kiko Rivera acerca de la ruptura entre su prima y ‘El Negro’? No te pierdas el siguiente vídeo, que nos resuelve todas las dudas. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press

Irene Rosales desvela que Kiko Rivera está apenado por Anabel Pantoja

Irene Rosales, una vez que ha hablado con la prima de Kiko, le desea lo mejor a ambos: «Yo lo único que quiero para ella es que ella sea muy feliz y Omar también. Si tiene que ser juntos, perfecto, pero si tiene que ser separados pues ya está, pero que sean lo más felices posibles y sé que ellos han tenido un amor muy bonito«. Además, asegura que Kiko Rivera está apenado por la ruptura de su prima: «A ver, ha sido algo que le ha sorprendido mucho y que le da muchísima pena. Le da mucha pena, pero bueno, ya está«.