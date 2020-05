Estos días de cuarentena están haciendo que todos nos abramos más en canal a lo que habitualmente lo hacemos y contar aquellos secretos mejor guardados a lo largo de nuestra vida. Algo así es lo que le ha ocurrido a Joaquín Prat, que durante ‘El programa de AR’ ha desvelado uno de sus secretos mejor guardados a lo largo de su vida. Ha sido durante el repaso a ‘Supervivientes’ cuando han visto a Elena, la madre de Adara, tras confesarse sobre la dura vida a la que se ha enfrentado ella y a la que ha tenido que enfrentar a su hija.

Joaquín Prat nos desvela su faceta más atrevida

Después de desvelar sus secretos mejor guardados, Elena tomó una decisión: darse un baño desnuda en el mar. Este tema ha sido muy comentado en el programa y de hecho ha habido opiniones para todos los gustos. En el debate se encontraban el propio Joaquín Prat y las periodistas Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos, quien han comentado la actitud de Elana y si ellos también le gusta darse baños completamente desnudos.

Ha sido cuando el presentador ha desvelado que le encanta darse baños desnudo en el mar siempre que puede hacerlo. Joaquín Prat se ha sorprendido al ver que las periodistas no entendían esa pasión por bañarse en el mar y él les ha asegurado que «No es una cuestión de tener el espíritu joven, es por el cosquilleo que siento en mi cuerpo con el agua». Para gustos, los colores.

El presentador ha desvelado que le encanta bañarse desnudo

Joaquín Prat suele ser muy cauto a la hora de hablar de este tipo de aspectos, aunque lo cierto es que últimamente nos muestra su lado más cercano y cañero. Como ha sido en este caso al asegurar su gran pasión por darse baños en el mar, siempre que puede hacerlo. ¿Cómo lo tendrá este año a consecuencia de la pandemia? Cabe recordar que a pesar de que las playas se abrirán al público durante las próximas semanas para poder darse incluso algún que otro chapuzón, todavía se desconocen las medidas que habrá que tomar este verano para ir a la playa. ¿Podrá Joaquín Prat seguir practicando aquello de bañarse desnudo que tanto le gusta?

De momento, desconocemos cuándo y dónde se irá de vacaciones este año debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. El pasado año nos hablaba de su situación familiar con su mujer Yolanda Bravo y su hijo, Joaquín, de cinco años. Él aseguró que para aguantar el ritmo, el presentador reconoció que tiene un truco: irse a dormir a la misma hora que el niño. «Me hago unas curas de sueño fantásticas».

Muy cauto a la hora de hablar sobre su familia

También nos desveló si plantea ampliar la familia, algo que de momento parece que no está entre sus planes: «Esa pregunta te la tendría que responder mi mujer ¡y a lo mejor te manda cerca!», contesta entre risas Joaquín, que aseguró que ya no caben ni en casa ni el coche.

Además de a Joaquín, el matrimonio tiene otros tres hijos fruto de una relación anterior que tuvo Yolanda Bravo. Unos niños a los que el presentador quiere con todo su corazón, «yo los quiero como si fueran míos. Primero me enamoré de ella y luego de esos niños», ha asegurado en más de una ocasión. «A mí lo que me hace ser cada día intentar ser mejor persona es ver crecer a mis hijos», reconoce.

Vida personal y profesional muy estables

A pesar de que no es muy dado a hablar sobre su vida personal con su mujer y sus hijos, el pasado año salieron a la luz unos rumores de posible ruptura entre él y Yolanda. Algo que él quiso aclarar «Cuando eres un personaje público tienes que entender que estas cosas suceden. Yo es que ni me cabreo, aunque a Yolanda le hizo menos gracia porque ella no es un personaje público y no tiene por qué lidiar con esta historia», dijo por aquel entonces, dejando claro que su respuesta es seguir viviendo con total tranquilidad. Algo que así ha seguido haciendo casi un año después de sus declaraciones.

En el ámbito profesional las cosas no le van nada mal a Joaquín Prat, que sigue combinando su papel en ‘El programa de AR’ con ponerse al frente de ‘Cuatro al día’. Lo cierto es que está imparable y está teniendo un gran éxito.