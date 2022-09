Sara Carbonero se ha quedado sin programa de radio. Para ella no ha seguido el baile, al menos en las ondas de Radio Marca, donde no cuentan con la periodista para la nueva temporada. Tras dos años y cientos de invitados que han pasado por su estudio, ha cerrado esta etapa profesional que dio comienzo en enero de 2021. Pero, ¿cómo ha sido su salida?, ¿qué opinaban sus compañeros de ella?, ¿han existido motivos de peso por los que se ha cancelado su programa ‘Que siga el baile’? SEMANA se ha puesto en contacto con su entorno, que nos desvela detalles desconocidos hasta ahora. «Ha sido una salida amistosa por ambas partes. No ha habido revuelo en la emisora ni por un lado ni por el otro. Todo se ha tomado bien«, cuentan a esta revista. Así nos confirman que el cariño sigue siendo mutuo y es que Carbonero ha sido y será siempre muy querida allí.

Las escuchas de su podcast eran altas, por lo que la comunicadora puede estar más que orgullosa con lo logrado tras dos años en una de las radios más importantes de nuestro país. Al igual que del poso que ha dejado en aquellos que la tuvieron cerca, ya que según explican a este medio, Carbonero ha sido una excelente compañera con y para todos. «Estaba muy integrada y tenía una excelente relación con todos. Daba gusto porque siempre llegaba con una sonrisa…Estaba muy centrada en su trabajo y se apoyaba muchísimo en la producción de su programa», nos dice otra fuente. Su trabajo y su buen hacer como periodista sigue siendo reconocido por todos los trabajadores, quienes hace unos días conocieron la noticia de que se dejaba de contar con Sara Carbonero para este y otros proyectos. Si bien no se ha escondido la cancelación de su programa, lo que han preferido mantener en secreto son los motivos por lo que se ha retirado.

A lo largo de estos dos años Sara Carbonero no solo iba a trabajar, sino que trataba de mantener relación y contacto con otros periodistas que como ella tenían que estar en la redacción. No hacía distinciones. Sara aprovechaba esos momentos para interesarse por muchos de ellos, olvidándose así de la fama que le acompaña en su día a día y huyendo de ser una diva o alguien altivo. «Se comportaba como alguien completamente normal», nos cuentan. Aunque a nivel laboral este tipo de formato hacía muy feliz a Sara y, además, le reportaba ingresos, lo cierto es que tiene otros muchos proyectos por delante. La periodista sigue en el departamento de diseño de la firma Slow Love junto a Isabel Jiménez, así como en muchas campañas de la que es embajadora. No le falta trabajo, eso sí, quién sabe si seguirá probando suerte en otros medios de comunicación como locutora de radio o, por el contrario, volverá a los informativos como hizo en el pasado.

Sara tiene positividad más que de sobra y suele adaptarse a las circunstancias y en esta ocasión no iba a ser menos. Ilusionada por cómo le suele sorprender la vida, la periodista ha preferido no hacer declaraciones sobre la retirada de la programación de su espacio en Radio Marca. De hecho, todavía figura en su biografía de Instagram el nombre de su espacio así como la emisora, un detalle en el que ella, a buen seguro, ni siquiera ha reparado.

Cabe señalar que hace algún tiempo ella se tatuó la palabra impermanencia y fue poco después cuando explicó que con el tiempo había aprendido que «nada de lo que gozas hoy está asegurado para mañana», filosofía con la que ha aprendido a gestionar con facilidad situaciones de este estilo. Sara Carbonero suele degustar y disfrutar de cada instante para guardarlo en un cofre de recuerdos, algo que habrá hecho con las muchas entrevistas que ha tenido oportunidad de hacer en ‘Que siga el baile’, primero como sección y después como programa propio.