Sylvia Pantoja posaba para SEMANA en 1987, donde ofrecía una sincera entrevista sobre cómo se llevaba con su prima, Isabel Pantoja, en esa época. Solo le dedicaba palabras maravillosas.

Sylvia Pantoja es la protagonista de la nueva entrega de ‘Cantora: la herencia envenenada’, que se emite este viernes en Telecinco. Aunque mantenían una increíble relación, desde hace unos años están muy distanciadas. Esto le ha llevado a ser la próxima invitada al programa, que le ha hecho viajar desde México, donde está instalada desde hace unos años.

Aunque aún desconocemos cuál será su discurso, Sylvia Pantoja podría ser otra de las personas de la familia que ataca a la cantante. De hecho, a pesar de que mantenían una relación increíble -se trataban como hermanas-, hace ya unos años que sus rumbos tomaron caminos muy diferentes.

Pero esta relación fue muy buena durante años. En SEMANA, Sylvia Pantoja ofreció una entrevista cuando apenas tenía 18 años (en 1987), donde dejaba clara la increíble sintonía que había entre ellas. Reproducimos, a continuación, la entrevista que ofreció la prima de la tonadillera desde Rota, su destino de vacaciones de ese momento.

En esa época, Sylvia estaba en un momento profesional, ya que era una de las artistas más populares. A sus 18 años recién cumplidos y con solo un disco en el mercado, ’18 primaveras’, Sylvia era ya conocida en España. SEMANA estuvo con ella en la playa de Rota, donde descansaba antes de comenzar sus galas del verano.

Fue un verano increíble y así lo decía ella: «Bastante bien, ya que tengo firmadas cerca de 50 galas», anunciaba orgullosa, dejando claro que no iba a tener tiempo para descansar. «Solo podré descansar algunos días sueltos», explicaba desde Rota, donde pasaba unos días de relax y desconexión antes de volver al trabajo.

Así posaba Sylvia Pantoja para SEMANA en 1987

En 1987 defendía a capa y espada a Isabel Pantoja

Durante una época presumían de una relación increíble. En SEMANA, Sylvia Pantoja definía a su prima con unas palabras muy bonitas: «Además de una gran artista, es una gran mujer. Es una mujer extraordinaria y estaba enamoradísima de Paquirri», declaraba. Sylvia defendió a su prima por todos los ataques que recibió sobre su relación con el torero: «Yo que viví de cerca el noviazgo y el matrimonio, defiendo a Isabel y pienso que fue una gran mujer para Paquirri y lo quería mucho. No me explico los ataques de su suegro».

Sus palabras hacia Paquirri

Sylvia dedicaba unas bonitas palabras a Paquirri. «Me acuerdo muchísimo de él. Todos los que le conocieron tienen que acordarse de él. Era un ser extraordinario. Él me quería mucho. Solía decirme que cuando yo fuera artista, él iba a ser mi manager», explicaba a SEMANA.

No dudó en contar, además, qué estaba haciendo en el momento en el que se enteró de la muerte de Paquirri: «Yo estaba en casa de Isabel con Francisco José en brazos. Isabel ya había salido hacia Córdoba y mi tía Ana cogió el teléfono y le dieron la mala noticia. Todos nos pusimos a llorar, no nos creíamos en principio que fuera verdad».

Sylvia se une a los detractores de Isabel Pantoja

Este viernes, Sylvia Pantoja se siente en el plató de televisión para hablar de Isabel Pantoja. Algo que han hecho ya Teresa Rivera y Kiko Rivera. Teresa Rivera reconocía que, al comienzo de su relación con Paquirri, mantenía una estrecha amistad con la cantante. Sin embargo, a raíz de varios desagradables episodios en los que la de ‘Idol Kids’ le acusaba de pasarle facturas a su nombre, decidió romper todo contacto con ella.

La hermana del diestro fue muy clara y expresaba lo que siente por la cantante. «No es buena persona por todas las cosas que ha hecho, como no entregarle lo que le correspondía a mis sobrinos. Decir que ha tenido un robo para no dar las cosas… eso nos duele a todos los Rivera», sentenciaba.

Teresa Rivera hizo hincapié en que su hermano estaba harto y reconocía que el diestro le llegó a confesar que se quería separar de Isabel Pantoja cuando este volviera de su gira por América. «Los dos últimos meses ahí pasó algo que mi hermano no aceptaba porque a mi me dijo que estaba hasta las narices», recuerda.

Las duras palabras de Kiko Rivera

Kiko Rivera quiso desvelar qué descubrió en una habitación secreta de Cantora, donde el dj vio por primera vez todos los enseres que pertenecían a Fran Y Cayetano Rivera. Kiko encontró por casualidad la habitación de Paquirri en Cantora abierta y allí estaban todas sus pertenencias. Esas que tantos titulares habían copado durante años y que un sospechoso robo en la finca había hecho desaparecer. «Entro en estado de shock».

«Yo toda mi vida he pensado que ahí no había nada. Cuando he entrado ahí no había nada», aseguraba entre lágrimas. «El momento en el que me he enterado se lo he comunicado a mis hermanos». Primero habló con su hermano Cayetano y luego lo hizo con Francisco. Ambos le dijeron que ya lo sabían. «Me siento engañado desde el momento en el que mi padre se fue. Lamento que las cosas hayan sido así. No me he enterado hasta ese día. La historia es así, al menos la mía», explicaba.

«Mi madre no cumplió las últimas voluntades de mi padre». Ahora es él quien promete llegar hasta el final. «Hay que respetar la voluntad de los difuntos. Esto no puede suceder en ninguna familia», desveló ante la sorpresa de todos. Y es que Kiko siempre había apoyado a su madre, pero hace unas semanas daba el paso definitivo en una guerra mediática de la que Isabel aún no se ha pronunciado.

¿Seguirá Sylvia Pantoja con la tendencia que han seguido otros de lanzar más pullas a la cantante cuando esta se encuentra en su peor momento?