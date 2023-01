Íñigo Onieva ha tomado la decisión de no dejar de hacer sus planes del día a día a pesar del revuelo mediático que ha provocado su ruptura y su posterior reconciliación con Tamara Falcó. Está siendo perseguido por la prensa y él no deja de lado su simpatía. De hecho, en el último encuentro que han tenido con él, el empresario da un dato de lo más esperanzador. Y es que a pesar de que Isabel Preysler le ha dejado claro a su hija que no quiere que esté con él, ya ha dado el paso de aceptarlo.

En cuanto a cómo está la relación con Isabel Preysler, Iñigo no duda en sonreír y afirma que «todo bien». Parece que Íñigo y la socialité han decidido calmar las aguas y llevarse bien por el bien de Tamara, que está de nuevo ilusionada a pesar de todo lo que ha ocurrido tras la infidelidad del empresario. Pero no es lo único de lo que habla Íñigo en el vídeo. Y es que ha querido dejar claro que el amor lo puede con todo: «Así ha sido, ¿no?», declara rotundo con una medio sonrisa en el rostro antes de ponerse el casco de la moto para retomar su mañana de gestiones.

El empresario desvela cómo es la relación con Isabel Preysler

Vídeo: Europa Press.