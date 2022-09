Gloria Camila Ortega continúa afrontando su participación en ‘Pesadillas en el paraíso’. La hija de José Ortega Cano se ha pronunciado sobre sus dos hermanos: José María y José Fernando. La joven ha explicado cómo se encuentra este último que lleva cinco años ingresado en la clínica San Juan de Dios de Ciempozuelos, Madrid.

«Tengo otro hermano de 29 años», explicaba la colaboradora durante una conversación con su compañero, Marco Ferri, quien no estaba al tanto de su familia. Acto seguido, el italiano le preguntaba a qué se dedicaba este. «No hace nada. Está en un centro. Lleva cinco años». Añadía que se encuentra «muy bien» y que lleva «cinco años limpio. Está super centrado. Es super padre». Gloria Camila también ha subrayado que tiene mucho contacto con él, prácticamente diario, y que habitualmente acude a visitarl. «Ya el año que viene sale del centro. Si Dios quiere, claro». La joven no ha tenido más que palabras de elogio hacia José Fernando. «Es mejor persona que yo, tiene mejor corazón que yo, piensa las cosas más, es más emocional que yo. Y es mucho más cariñoso que yo».

Gloria Camila habla de su hermano pequeño

La hija de Ortega Cano también se ha pronunciado largo y tendido sobre su hermano pequeño, José María, fruto del matrimonio del torero con Ana María Aldón. «Mi hermano pequeño es enorme y tiene toda la cara de mi padre. Es Orteguita». Ha señalado que el niño desea ser futbolista y que en su día su progenitor intentó llevarle por el mundo taurino, pero no causó efecto. «Ha dicho, ‘no papá'». También ha mostrado la total admiración que, según sus palabras, siente el pequeño por el diestro. «Él dice que se llama José María Ortega Cano Jr, el apellido de la madre ni aparece. Es papá, papá…».

Unas declaraciones que se producen cuando la familia de la joven continúa en el punto de mira. La crisis sentimental de su padre con Ana María Aldón lleva meses copando la actualidad de la crónica social. A lo que hay que añadir la última intervención televisiva de la hija de la colaboradora, Gema Aldón. Esta ha vuelto a sentarse en el ‘Deluxe’ para hablar alto y claro del delicado momento personal que atraviesa su madre.

Además, ha afirmado que le ha aconsejado que se separe. «Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto». Por primera vez, la hija de Ana María Aldón ha sido muy crítica con el torero. «Yo he visto cómo José Ortega Cano entraba en un programa para decir que la mujer de su vida era Rocío Jurado. A mí eso no me sentó bien. Eso es menospreciar a una persona».