La herencia de Paquirri está hoy más que nunca de actualidad. 36 años después de la trágica muerte del diestro en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba, su hijo pequeño, Kiko Rivera, ha sacado a relucir viejas rencillas y ha puesto sobre la mesa un conflicto que lleva años siendo portada de revista. Francisco y Cayetano Rivera parecían estar cerca de recibir las ansiadas pertenencias de su difunto padre, pero ahora se produce un giro inesperado en la trama. Un nuevo capítulo que favorece a Isabel Pantoja.

Judicialmente Isabel Pantoja no tiene que entregar los enseres a los hermanos Rivera Ordoñez. Una revelación que se ha dado a conocer en el programa ‘Viva la vida’ y que ha confirmado el abogado de los hermanos Rivera Ordoñez, Joaquín Moeckel. Y es que la artista no fue condenada nunca a entregar los objetos personales que dejaba Paquirri en su testamente a sus hijos mayores.

La resolución judicial de la demanda interpuesta por Carmina Ordoñez, y que ha sido mostrada en el programa, señala lo siguiente: «Es patente que al tiempo de interponer la demanda, la Señora Ordoñez González contaba con la expresa prohibición de administrar los bienes dejados en herencia por el causante, en favor de los hijos habidos, Don Francisco de Asís y Don Cayetano Rivera Ordoñez (…) Se concluye que la demanda no puede estimar las pretensiones ejercitadas que afectan a los bienes y derechos de Don Francisco y Don Cayetano (…) Los bienes que reclama la actora en su propio nombre y derecho se reducen a una calculadora canon y a un armario».

Diversas inexactitudes

Según estos documentos, Carmina Ordoñez no habría ganado la demanda que interpuso en 1990, pero además no podría haber reclamado los bienes ya que en el testamente se indica que la madre de los dos hijos mayores del torero no podía administrar los bienes de estos. Por tanto, existen diversas inexactitudes en datos importantes que han trascendido en los últimos años. Recordamos que Francisco Rivera aseguró en su momento que su madre ganó ese juicio contra la tonadillera. Finalmente, ahora se demuestra que por sentencia, Isabel Pantoja no está obligada a entregar los bienes que pertenecieron a Paquirri.

El abogado de los hermanos Rivera Ordoñez ha hablado del requerimiento notarial que había sido entregado esta misma semana a la tonadillera y que ella había respondido asegurando no recordar haber firmado ese documento privado. «Una excusa absolutamente parvularia porque el documento existe». El letrado ha reconocido que se ha producido un baile de fechas y que no es el día que se detalla en el mismo sino unos días atrás. «Isabel Pantoja asegura que no recuerda haber firmado ese documento, pero sí lo hizo el 24 de septiembre de 1987. El documento existe», ha recalcado.