Luis Miguel canta (a todo pulmón) a Paloma Cuevas en Buenos Aires

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas va viento en popa. Tanto es así, que la pareja ya no se esconde a la hora de pregonar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro. Eso es precisamente lo que ha hecho el artista en su último concierto en Buenos Aires, Argentina, en el que ha tenido un detalle con su novia que no ha pasado inadvertido para su público. Y es que, en plena actuación, el puertorriqueño ha interpretado ‘Cucurrucucú, paloma’. Una canción a la que ha hecho una romántica modificación al repetir varias veces el nombre de Paloma Cuevas en señal de dedicatoria. ¡Dale al play para no perderte el homenaje de Luis Miguel a la modelo!

Vídeo: @legendaryfm Instagram