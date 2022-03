La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja tocó fin hace algunos meses. Coincidió con el fallecimiento de doña Ana, la madre de la artista, fue entonces cuando ambos volvieron a verse y se reconciliaron. Sin embargo, madre e hijo continúan estando distanciados. La relación no es la que era en el pasado cuando presumían de ser uña y carne. El día en el que Francisco Rivera ‘Paquirri’ hubiese cumplido 74 años, la cantante ha vuelto a enviar flores al cementerio. Un bonito ramo que llega de parte de la «esposa e hijo» del torero. Este gesto le vuelve a acercar a su primogénito.

Un guiño con el que Isabel Pantoja parece indicar que ha enterrado el hacha de guerra. El año anterior, en cambio, envío flores solo en su nombre. Algo que rompía con la tónica que había cumplido religiosamente a partir de 1984 cuando murió el diestro de forma trágica en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba. Isabel Pantoja en 2021 eliminó el nombre de su hijo de su tradicional ramo por el cumpleaños de Paquirri. Lo hizo tras las duras declaraciones que realizó el DJ en televisión durante el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’. Un punto de inflexión que marca un antes y un después en el seno de las relaciones del clan Pantoja.

El mensaje de Kiko Rivera

Kiko Rivera no se ha olvidado este 5 de marzo del cumpleaños de su padre. A primera hora del día le ha dedicado un sentido ‘post’ en Instagram. «Papá hoy cumplirías 74 años, no tengo muchas fotos contigo se pueden contar con los dedos de las manos pero alguna tengo. Te echo mucho de menos papá aunque no llegara a conocerte. Estés donde estés hoy soplaremos la vela juntos porque yo te siento aquí conmigo. Te quiero papá», ha escrito. Ha acompañado este mensaje de una bonita imagen en la que se ve a Paquirri sosteniendo con dulzura al pequeño de sus tres hijos.

Desde que se enemistara con su progenitora, el DJ está atravesando una de las etapas más difíciles de su vida. Aunque ha acercado posturas con Isabel Pantoja continúa enfrentado con otros miembros de la familia, entre ellos, su hermana Isa Pantoja. Unas desavenencias que surgen a raíz de una polémica entrevista que ofreció este recientemente donde realizó distintas revelaciones sobre la joven. Unas declaraciones que dinamitaron la relación entre hermanos.

Actualmente, Kiko Rivera se está refugiando en el trabajo cuando suenan rumores de una posible crisis en su matrimonio con Irene Rosales. Algo que este ha desmentido en distintas ocasiones. La última hace tan solo unas horas en redes. El DJ no dudó en publicar una foto muy cómplice junto a su esposa que acompañaba de un escueto, pero contundente mensaje: «Love, por siempre juntos».