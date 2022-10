El pasado mes de septiembre, Sara Carbonero sufría un revés después de que Radio Marca tomara la decisión de cancelar su programa, ‘Que siga el baile’. Dos años después de su comienzo, el espacio en las ondas no era renovado y provocaba una profunda tristeza en la periodista puesto que este proyecto le apasionaba. Un fuerte golpe que le deja sin una de sus fuentes de ingresos principales, aunque no era la única.

Si bien no se conocen otros trabajos en los que desarrolle su faceta como periodista, lo cierto es que Sara Carbonero tiene otros proyectos profesionales en los que centrarse y que le sirven como fuentes de ingresos. En concreto, tiene su propia firma de ropa, Slowlove, junto a una de sus mejores amigas, Isabel Jiménez, y con la que no paran de crecer. Además, la ex de Iker Casillas también es imagen de varias marcas y no deja de hacer promociones en sus redes sociales con algunas de ellas.

La cancelación del programa supone un varapalo para Sara Carbonero puesto que podía presumir de ser la directora de su propio formato. Estaba al frente de un proyecto que le enriquecía tanto a nivel personal como profesional y se sentía a gusto charlando con un sinfín de rostros conocidos. La periodista no puede estar quieta y seguramente ya tenga una nuevo proyecto entre manos. Hasta que llegue, seguirá utilizando sus redes sociales para compartir con los suyos sus firmes e interesantes reflexiones.

Sara Carbonero y su ilusión con Nacho Taboada

Sara Carbonero está de nuevo ilusionada y está dejando que todo fluya con su nueva pareja, Nacho Taboada. Una relación de la que SEMANA conoció todos los detalles de cómo surgió. «Sara y Nacho fueron al concierto de una amiga que tienen en común. Sara fue al camerino y es allí donde coinciden. Ese día supuso un antes y un después para ellos«, explicaron a esta revista. Y, aunque la timidez a veces acompañe a Sara, esta vez no quiso desaprovechar la oportunidad y fue ella la que pidió su teléfono, un gesto decisivo en esta historia con final feliz. No obstante, lo cierto es que el joven se ha visto superado por la presión mediática, algo a lo que no está acostumbrado y por lo que quiere ir con pies de plomo. Sara Carbonero ha encontrado a alguien que le ha cambiado los planes, alguien que le «ha hecho click». Semanas después de romper con Kiki Morente, la periodista vuelve a sentir mariposas, aunque esta vez con alguien que está alejado de los focos.