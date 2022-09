Fran Rivera ha vuelto a hablar alto y claro. El torero ha respondido con rotundidad a su primo José Antonio Canales después de sus últimas declaraciones. El colaborador de ‘Sálvame’ explicó el origen de su mala relación durante un polígrafo, también recordó distintos desplantes que no le han gustado, como que no se preocupase por él tras su última y aparatosa cogida. La respuesta del hijo de Paquirri no se ha hecho esperar.

«Yo no formo parte de este circo. Yo tengo mi circo privado que no tiene nada que ver con esto», ha afirmado Fran Rivera sobre su primo. El torero no ha querido dar mayor protagonismo a estas declaraciones y ha evitado entrar en una nueva polémica familiar. Canales Rivera también recordó durante su polígrafo que le daba rabia que el torero le criticase «por participar en programas de televisión cuando él hace lo mismo». Queda manifiesto, una vez más, la nula relación entre primos.

La enemistad entre Fran Rivera y su primo

«No voy a vender algo que parece maravilloso cuando no lo es», afirmaba el hijo de Teresa Rivera sobre su relación con Fran Rivera. El origen de la enemistad se sitúa hace más de dos décadas. «Había un apoderado, un empresario, muy importante que hizo lo posible por juntarnos en los ruedos. Él en ningún momento quiso. Puede ser la razón», explicó Canales Rivera. El torero reconoció haber estado celoso en su día de sus dos primos, Fran y Cayetano. «No hay que conformarse nunca, hay que tener ambición, querer evolucionar, crecer. No solo tenía celos de Fran, también de toreros que son amigos míos. También quería estar ahí. No quería ser torero, quería ser figura del toreo».

Canales Rivera, además, se pronunció sobre la nueva faceta artística de Fran Rivera. El torero ha formado un grupo ‘La última y nos vamos’ y este verano ha amenizados distintas veladas, entre ellas, un concierto previo a la tradicional Goyesca de Ronda. Su primo ha reconocido que no le gusta cómo canta. Mientras que el marido de Lourdes Montes ha subrayado que tiene cero pretensiones artísticas. Solamente se reúne con sus amigos para entonar algunas rumbas y pasar un rato agradable.