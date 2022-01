Arrancamos este nuevo sábado de enero con una completa selección de fotos de los famosos. Isa Pantoja no ha querido pasar la oportunidad de felicitar a su prometido, Asraf Beno, por los tres años que llevan juntos. La hija de la tonadillera le ha dedicado unas románticas palabras: «Apenas llegó se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida». Mientras que Elsa Pataky nos ha hecho partícipes de un trepidante viaje a Kenia en compañía de su familia. «Soñé con Africa!», ha reconocido en redes. Todo ello sin olvidar la preciosa imagen que ha rescatado Gloria Camila Ortega de su infancia junto a su padre, José Ortega Cano. «Alguien a quien quiero mucho, me ha mandado estas fotos y claro, no he podido resistirme a compartirlas con vosotros. Ahí acabábamos de llegar, y estábamos disfrutando de papi, y de la que iba a ser nuestra nueva familia», ha explicado a sus seguidores.

¡Feliz sábado!