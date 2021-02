En este día tan señalado y duro para Kiko Rivera e Irene Rosales, el DJ ha querido recordar a su suegra en el aniversario de su muerte con unas emotivas palabras. «Te echo tanto de menos suegra. Un año ya desde que te fuiste y destrozaste nuestras vidas. Pero hoy no voy a dejar que me consuma la tristeza y voy a recordar todo lo bueno que me enseñaste.

Por cierto sigo cumpliendo la promesa… tú y yo sabemos lo que es», escribe el hijo de Isabel Pantoja.