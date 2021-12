Laura Escanes ha hecho un repaso por todas y cada una de las galerías de fotos que ha tenido en el móvil a lo largo de todos estos años. La joven influencer ha asegurado que se trata de todas las etapas por las que ha pasado y ha señalado la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. «Mis etapas y la evolución se ven reflejadas en el contenido que subía. Los momentos buenos, los más complicados… me parece muy bonito poder vivirlo juntos y que después de tantos años sigáis aquí conmigo. Me habéis hecho vivir cosas que en la vida hubiera imaginado Y estaré siempre agradecida a esta familia tan bonita que hay detrás de las fotos, comentarios y mensajes que me mandáis», escribe.