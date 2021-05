El cantante ha querido dedicarle un tierno mensaje a su mujer, a la que le declara su amor incondicional, el cual parece no resentirse con el paso de los años: “Solo diré que es su cumple. Y me sigue dejando sin palabras cada vez que la miro… y yo la quiero a morir. Porque como decía Manzanita, podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada. Mi chica tiene un poderío que no tiene límites y donde está ella, allí está mi casa”.