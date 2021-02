Irene Rosales ha compartido su foto más sensual después de revelar el bajo estado ánimo que se encuentra. Además, es la protagonista del nuevo SEMANA

Desde que comenzara la guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Irene Rosales se ha visto entre la espada y la pared. Si bien es cierto que en un principio la sevillana intentó mantenerse al margen y guardar silencio sin entrar en más disputas, durante las últimas semanas ha estallado y no ha podido más. De hecho, incluso denunció públicamente que la tonadillera no había estado junto a su hijo durante sus problemas de adicción. Además, Irene, que es la protagonista del último número de SEMANA, ha anunciado que no podía más y que requiere de ayuda profesional.

Pero a pesar del momento tan delicado de salud por el que está atravesando, encuentra fuerza para seguir con su vida como influencer y ha compartido su foto más ardiente y sensual que nos ha dejado sin palabras. La colaboradora de televisión, que acumula más de 600.000 seguidores en su perfil de Instagram, ha posado en ropa interior para promocionar un sujetador con tiras intercambiables que muchas famosas usan. Aunque no esté pasando por su mejor momento, sigue trabajando y creando contenido que, en esta ocasión, ha hecho arder las redes sociales.

Irene Rosales hace arder las redes sociales con su última publicación

Tal y como hemos dicho anteriormente, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido una imagen que ha desatado la locura en las redes. En la fotografía aparece ella de espaldas y vestida únicamente con este sujetador de tiras intercambiables. Además, juega con las luces para darle un aspecto todavía más sensual a la imagen, que ya acumula más de 20.000 ‘me gusta’ y cientos de mensajes. «Un solo rayo de luz es suficiente para despejar muchas sombras», escribía en la publicación junto a la foto que podéis ver a continuación.

«Me encanta esta foto. 😍 . Que no te afecten las críticas respecto a lo que hiciste ayer. Opinar es muy fácil cuando uno no se encuentra en la misma situación», «No te conozco, pero me pareces una mujer guapa por fuera y por dentro», «FOTÓN 😍 Nunca olvides que tú eres luz, preciosa ❤️» o «Aaaamigaaa!!! Que brutal❤️» son algunos de los comentarios que la colaboradora ha recibido en este post.

Irene, protagonista de la portada del nuevo número de SEMANA

Este miércoles, ya puedes encontrar en tu kiosco o supermercado más cercano el nuevo número de SEMANA que ya está a la venta. Irene Rosales, que es la protagonista de este número, toca fondo: «Necesito ayuda profesional». El fallecimiento de sus padres y la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja le pasan factura a la colaboradora de televisión que no puede más y ha pedido auxilio. Todo esto y mucho más, en el nuevo número de SEMANA. En tu revista favorita, podéis encontrar las desgarradores declaraciones de Irene.