La Navidad no es solo época de regalos y villancicos, también de reencuentros y de comidas en las que volver a encontrarse con viejos conocidos a los que hacía tiempo que no se veía e, incluso, que no se conocía. Una de estas comidas ha conseguido reunir a dos parejas que, a priori, nadie hubiera sentado junta en una mesa: Feliciano López y Sandra Gago y .

El doctor Ángel Martín, fundador de la Clínica Menorca, ha jutando a Miguel Torres y Feliciano López junto a sus parejas

El anfitrión de esta curiosa velada ha sido el doctor Ángel Martín, fundador de la Clínica Menorca, que ha juntado en una misma mesa a la actriz, el futbolista, la modelo y el tenista. Aunque todos ellos seguro saben quiénes son los otros, hasta esta instantánea nadie sabía que se llevaran bien.

Esto ha quedado claro sobre todo en Paula y Sandra, que aparecen posando juntas en una de las imágenes y han compartido comentarios. “El mejor anfitrión! @angelmartinriki no hay otro como tú! ❤🎄🎅🏼 #ComidaNavidad”, ha escrito Paula junto a la misma, a lo que Gago ha contestado con un “

Sin duda!!!!!♥️”.

Además, ambas parejas se sentaron una al lado de la otra en la mesa, pues tienen mucho de qué hablar. Mientras que a Miguel y Feliciano les une el mundo del deporte, a Paula y Sandra les une el de moda, sobre todo desde que la protagonista de ‘Velvet’ sacara su propia firma, ‘Space Flamingo’.

Sin embargo, lo que de verdad les ha unido ha sido su amistad, por separado, con el doctor Martín. Durante varios años, el fundador de la conocida clínica ha celebrado un torneo benéfico de golf para recaudar fondos al que no ha faltado Feliciano Fernández. Paula Echevarría y Miguel Torres, por su parte, fueron dos de los invitados estrella que acudieron a la ‘Gala solidaria contra el Cáncer de mama’ de la clínica Menorca, que tuvo lugar hace apenas unas semanas.