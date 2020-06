Irene Rosales se ha pronunciado acerca del estudio sociológico que se está haciendo sobre Isabel Pantoja en la Universidad de Málaga. Y es que este centro analiza la repercusión que tuvo el concurso de la tonadillera en ‘Supervivientes 2019’, tanto en lo relativo a audiencias como en el ámbito de las redes sociales. El proyecto encabezado por Cristina Herrera Robles, especializada en Marketing e Investigación de Mercados, ha analizado los datos difundidos el pasado mes de marzo en una encuesta con el fin de trazar un perfil del consumidor de su música y estudiar otros datos destacados sobre su figura como artista. En el sondeo, realizado en colaboración con varios de sus clubs de fans oficiales dentro y fuera de España, está siendo objeto de este estudio que indaga sobre el impacto de su figura y trayectoria profesional.

Irene, sobre su suegra: «Ella deja huella»

Pues se lo merece de que estudien toda su carrera y su vida profesional. Ella deja huella», añadía al hablar de la abuela de sus dos hijos. A su llegada a la estación de tren se Sevilla, la mujer de Kiko Rivera se ha pronunciado sobre la novedosa investigación que se está realizando a su suegra. “¡Lo he leído ahora mismo!», admitía. «Ella deja huella», añadía al hablar de la abuela de sus dos hijos. No es la primera vez que Irene habla de la cantante con tanto cariño. “No la voy a poder llamar mamá pero sigo teniendo un apoyo fuerte como el de una madre”, decía el pasado mes de febrero en ‘Viva la vida’. Entonces hacía referencia a las cariñosas palabras que le dedicó su suegra en su entrevista en ‘Volverte a ver’.

Detalla cómo será el 64 cumpleaños de Isabel Pantoja

Sobre la fiesta de cumpleaños de Isabel Pantoja, que cumplirá 64 años el próximo 2 de agosto y lo celebrará en Cantora, Irene apunta: “Yo no tengo ni idea. Imagino que celebrará el cumpleaños, pero este año seguramente sea muy familiar por las circunstancias me imagino… Cada cumpleaños es especial”. Asimismo, ha confirmado que aún no se ha producido ningún reencuentro entre su marido y su hermana Isa. “No, no. Pero sí que estamos en contacto y demás”.

Chabelita también ha revelado algunos detalles sobre la fiesta de cumpleaños de su madre. En su regreso a ‘El programa de Ana Rosa’, la joven explicaba que su madre ha hecho algunos arreglos en su finca para preparar su gran cita familiar. Un encuentro muy esperado para la artista, que no ha podido ver a sus seres queridos durante su encierro en su domicilio. A esa fiesta «iremos todos», manifestaba en el programa de Ana Rosa Quintana. «Además espero antes poder encontrarme con mi hermano, que ha venido a Madrid y no pudimos quedar porque tenía cosas que hacer», aseguraba.

Con «un poco de miedo» tras la cuarentena

La sevillana ha contado que su familia está feliz tras haber pasado la cuarentena. Sin embargo, aún tienen «un poco de miedo». Y es que en estos casi cuatro meses de confinamiento el cantante y DJ ha perdido muchas oportunidades de trabajo. Como consecuencia de las medidas de seguridad globales para frenar el avance de la pandemia, el mundo de los espectáculos se a paralizado por completo. Y eso lo ha obligado a afrontar una delicada situación económica. En pleno estado de alarma, el propio Kiko revelaba en sus redes sociales que tenía que enfrentarse a vivir con menos recursos que antes del estallido de la crisis sanitaria: exactamente con los 700 euros que recibía «del Estado». El problema es que seguía teniendo los mismos gastos de siempre y, además, el dinero que había ganado gracias a sus recientes entrevistas y a su paso por ‘GH VIP 7’ lo había utilizado para pagar «mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios».

«Esa tranquilidad económica que te da al ingresar unos 70 o 80 conciertos durante todo el año… pues eso ha desaparecido», explicaba. «Eso no quiere decir que esté en la ruina. Gracias a Dios no es así. Tenemos algo de dinero ahorrado, que es con lo que vamos tirando», matizaba el pasado mes de mayo. Así dejaba claro a sus seguidores que a pesar de sus dificultades financieras no se encuentra en una crisis grave.