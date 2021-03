«Vivo con la esperanza de que lo arreglemos algún día», ha afirmado sobre el conflicto familiar.

Desde que hace cinco meses comenzara la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el DJ no ha parado de cargar duramente contra su madre. Para él lo más duro está siendo la indiferencia de la artista quien se ha refugiado en Cantora. A pesar del conflicto familiar, Kiko ha revelado que intenta que sus hijos no sufran al respecto y confesaba durante una conversación en ‘Twitch’ con Belén Esteban lo que hace cuando sus hijos le preguntan por su abuela. Un gesto que seguro agradecerá la tonadillera.

Hace meses que los pequeños, Francisco, Ana y Carlota, no ven a la cantante y la echan profundamente de menos. Más las dos pequeñas, fruto de matrimonio con Irene Rosales, porque es la única abuela que tienen. Ellas preguntan habitualmente por su ausencia y él sale del paso diciéndoles en ocasiones que «está trabajando». Lo único que busca con esta mentira es que las niñas no sufran.

También ha confesado un bonito gesto que tiene para que los niños no olviden a la artista. Acostumbra a ponerles su música para que siempre la tengan muy presente. A pesar del distanciamiento, el DJ ha confesado que no pierde la ilusión de que algún día llegan a acercar posturas. «Vivo con la esperanza de que lo arreglemos algún día. Nuestra relación no va a ser la misma. Está dañada. Es imposible».

Nuevamente ha subrayado que su madre ha actuado de forma errónea, pero que aún riene tiempo de rectificar. «Si una madre te pide disculpas, tú la perdonas. Debería poner los pies en la tierra y ver que se ha equivocado. Por una vez en su vida, pedir disculpas. Todos intentaremos ayudarla». Sabe que la relación está totalmente deteriorada y nunca será como lo fue años atrás.

Kiko está atravesando uno de los episodios más complicados de su vida. «Está siendo duro. Aunque sean cosas que se puedan arreglar, pero lo que más duele es la indiferencia. Parece que le da igual». Uno de los principales desencadenantes en el conflicto fue la herencia del difunto ‘Paquirri’ y su finca, Cantora. Por el momento, el DJ tiene tres posibles compradores, pero no ha querido entrar en más datos. Asimismo, se ha pronunciado sobre el regreso de la artista a Telecinco: «Me alegro muchísimo. Así va a tener dinero para devolverme lo que me debe».

Kiko se pronuncia sobre Antonio David Flores

El marido de Irene Rosales también ha tocado otros temas como el conflicto entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Recordaba que conocía a esta última desde su más tierna infancia, pero que mantiene una estrecha amistad con el colaborador. «No le voy a quitar razón a Rociíto, pero tengo entendido que Antonio David no fue culpable de las acusaciones por un juzgado».

«Estoy preocupado», añadía al respecto. Por el momento, no ha podido mantener una conversación con él. «No coge el teléfono, le he llamado dos veces, le he puesto mensajes…». Sobre el documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ha afirmado que si «es cierto tiene su merecido, y si no lo es se nos ha ido de las manos».