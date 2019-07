Cayetano Martínez de Irujo revela que sufrió maltrato por parte de una ‘nanny’

4 «La historia de mi padre me supera»

Quedarse huérfano en la infancia y ser cuidado por alguien que le pagaba es algo que Cayetano no ha podido superar. Llora al recordarlo. «La primera terapia que hice fue con una psiquiatra que me ayudó durante dos años. Y me dijo: tu padre no te ha abandonado: está contigo». Cuando falleció su padre, recuerda, «estuve 15 minutos llorando. Me faltaba el aire. Fue tremendo porque yo tampoco sabía realmente que había pasado». Entonces, la duquesa de Alba no le contó a sus hijos que su padre estaba enfermo de cáncer. «La historia de mi padre a mí me supera. Vivir en esa estructura tan fuerte sin que nadie sepa lo que estás haciendo… Ha sido muy duro». Por eso, tras su muerte, «me sentí abandonado. Ha sido un gran lastre. Eso… y las palizas».

