7 Se enfrenta con Kiko Matamoros y ataca al programa

La pullita de Belén iba dirigida a compañeros como Kiko Matamoros, que no se ha puesto en contacto con ella desde que abandonó ‘Sálvame’. «No te he mandado ningún mensaje», admitía el colaborador. «Tampoco lo esperaba», puntualizaba la periodista. «Cuando he tenido un problema con él me he partido la cara por él», se lamentaba. Además, arremetía contra Antonio Montero: «Me alucina que Kiko Matamoros y tú digáis que os habéis enterado hoy cuando hace un mes y pico que no voy». Por último, atacaba duramente al programa: «Sálvame se ha convertido en un espacio para atacar a las mujeres».