6 Se derrumba en directo

El joven empezaba a ponerse nervioso y ha terminado por derrumbarse. «Me he engañado a mí mismo porque nunca pensaba que lo que me iba a pasar me ha pasado. Voy a ser valiente. Lo que ha salido en los vídeos… Pido perdón por engañar a la gente porque no quería admitir que soy homosexual. No podía admitir que me gustan los hombres. Quiero que mi familia me apoye con esto.

No han tenido relaciones porque no na ha surgido. No me he sentido preparado.