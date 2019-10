A pesar de que son muchos los que no entienden la relación intermitente que mantienen el Maestro Joao y Pol Badía, la expareja ha solicitado una hora sin cámaras que ha dejado a los espectadores con la boca abierta. Así lo ha desvelado el programa ‘Socialité’. Ha sido el catalán quien ha tomado esta iniciativa y se lo ha confesado a Estela Grande.

La relación continúa dando que hablar tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix. Recientemente el propio vidente aseguraba que aunque hubiesen roto, se sentía muy unido a este. «No me hago a la idea de que hemos roto», afirmaba. Añadía que iba a echarle de menos en su vida: «Me da un poco de miedo porque sé que cuando salgamos va a ser el cambio más grande de todo, estaba acostumbrado a ti».

El flirteo entre ambos es constante y las conversaciones cariñosas también, tanto Pol como el Maestro Joao se han mostrado cómplices demostrando que aún existe química. Entre las revelaciones que ha hecho el joven, ha contado que conoció al vidente en un momento clave. «Yo no tenía una buena vida, él me salvó», ha afirmado. También ha reconocido que había sufrido mucho por la ruptura. «Yo fuera lo he pasado fatal».

La entrada de Pol Badía a ‘GH VIP 7’ puso la casa de Guadalix patas arriba hace tan solo unos días. El joven y el Maestro Joao tomaron la decisión de continuar su relación dentro del programa, pero duró muy poco. Habrá que esperar para saber si la ruptura es definitiva o simplemente han decidido tomarse un respiro.