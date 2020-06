Iñaki López y Andrea Ropero son conocidos por sus profesiones. El presentador de ‘La Sexta Noche’ acude cada fin de semana al plató de su programa para cumplir con los detales de actualidad política. Por su parte, Andrea Ropero, que también trabajaba en este programa, ahora está en el equipo del programa ‘El Intermedio’.

Hasta ahora no habíamos visto cómo era su vida fuera de los platós de televisión. Gracias a a que Madrid se encuentran en la fase 2 de la desescalada por culpa de la crisis del coronavirus, hemos podido ver una faceta desconocida para muchos. Y es que Iñaki y Andrea han aprovechado las buenas temperaturas de la capital para salir a dar un paseo con su pequeño Roke.

Ambos, equipados con sus mascarillas, que ya son obligatorias, han demostrado ser muy familiares. Iñaki ha llevado el carrito de su pequeño, que ya prefiere ir andando en lugar de estar en el carrito. Andrea, en cambio, ha llevado al perro que tienen. Han paseado por las calles de Madrid e incluso han aprovechado que estaban en la calle para hacer algunas compras para casa.

De esta forma, hemos podido ver la faceta más desconocida de la familia López Ropero. Estamos acostumbrados a verlos desenvolviéndose de la mejor manera en sus compromisos profesionales, pero no ha sido hasta ahora cuando se han dejado ver en el terreno personal.

El hecho de que ya no trabajen en el mismo programa ha hecho que no estén trabajando en la misma franja horaria, lo que les ha permitido conciliar la vida personal con la profesional de la mejor manera. Eso sí, siempre encuentran huecos para disfrutar de momentos en familia.

Una despedida muy comentada

Fue en el mes de junio de 2019 cuando la despedida de Andrea Ropero de ‘La Sexta Noche’ se convirtió en lo más comentado. Ella misma explicaba cómo había vivido este momento: La periodista acababa de cerrar una etapa profesional en el programa en el que había estado siete años. «Día especial…. Hoy me despido de ⁦ @ SextaNocheTV⁩ tras casi 7 años maravillosos. Gracias infinitas a todos. Y perdonad si suelto alguna lagrimilla… ;)», escribía horas antes de hacer su último programa.

El programa se desarrolló de la manera de siempre, pero había preparada una sorpresa para la periodista, que no dudó en agradecer lo mucho que le habían cuidado durante todos estos años: «Gracias a todo el equipo de ‘La Sexta Noche, a la capitana, Eva, porque me llevo una amiga para siempre, a todo el mundo que ha pasado por aquí y me ha aportado mucho, y gracias a ti, Iñaki, por ser el mejor maestro y el mejor compañero de viaje», decía entre lágrimas.

«Ha sido un honor y un placer contar seis años y medio con la presencia de Andrea Ropero que se va a ‘El Intermedio’ a seguir creciendo como profesional y donde a buen seguro, lo va a hacer de maravilla. Gracias a ti. No hago más que despedirte y volvemos juntos en taxi a casa», decía Iñaki en tono de humor.