Kiko Rivera ha regresado este fin de semana a Telecinco y se ha sentado en ‘Sábado deluxe‘ para hablar de todas sus polémicas familiares. En medio de su vuelta, Chabelita Pantoja pedía a la dirección del programa no coincidir con su hermano en plató. Sin embargo, en un momento dado, el DJ iba al encuentro de la joven provocando que esta huyera de las inmediaciones de Telecinco.

Minutos después de que Kiko Rivera empezara su entrevista, Chabelita Pantoja llegaba a las inmediaciones de Telecinco y Jorge Javier Vázquez salía a su encuentro. La hija de Isabel Pantoja insistía en que necesitaba más tiempo antes de entablar una conversación con su hermano. Una decisión que venía motivada después de que el DJ asegurara en una entrevista que había agredido a su hermana en una ocasión. «Espero que se respete mi tiempo, no quiero participar en esto porque me hizo mucho daño. No me siento bien, no voy a participar de una persona que habla mal de las mujeres«, insistía la joven desde el coche de producción en el que se encontraba junto al de Badalona.

Mientras tanto, Kiko Rivera se acercaba a la puerta e intentaba llamar la atención de su hermana para hablar con ella. Sin embargo, la colaboradora de televisión se negaba en pintura a coincidir con él, aunque siguiera adelante con su defensa a Anabel Pantoja en el debate de ‘Supervivientes’ del ‘Deluxe’. Ante la incomodidad de la joven, Jorge Javier Vázquez le pedía al conductor que saliera de las inmediaciones de la cadena para que la joven pudiera estar tranquila. «Te he prometido que no se iba a producir el encuentro«, comentaba el presentador.

Kiko Rivera justificaba el hecho de haber ido a por su hermana por querer aclarar las cosas con ella. «Me he dejado llevar por mi corazón, las oportunidades hay que aprovecharlas. Tengo corazón, ahora mismo me siento triste de que mi hermana haya huido de mí y no quiera darme un abrazo», comentaba con cierto tono de superioridad.

«Mi hermana es muy fría»

De la misma manera, Kiko Rivera le ha pedido a su familia que se den una segunda oportunidad, a pesar de que sabe que no volverá a ser lo mismo. «Mi hermana es muy fría y siempre ha sido así. He intentado hablar con mi hermana a través del teléfono, no he cogido el coche y he ido. No me ha dado respuesta. Los primeros días lo entendí. Sé que no he hecho bien las cosas, pero están diciendo cosas terribles de mi», expresaba. Asimismo, el DJ denuncia que su madre no llama a sus hijos, algo que le entristece porque es la única abuela que le queda a los pequeños. «Creo que solo tenemos una vida y no quiero pasarme el resto de mi vida jodido», aseveraba.

