Khun Anan había sido una pieza clave en la defensa de Daniel Sancho, al menos hasta ahora. Era hace apenas unos días cuando se daba a conocer la drástica decisión de Rodolfo Sancho a la hora de prescindir de los servicios del letrado tailandés. Una noticia que hace que la estrategia de cara al juicio por el crimen de Edwin Arrieta dé un giro de 180 grados, y por la que Revista SEMANA se ha puesto en contacto con el que fuera el abogado del chef español.

En declaraciones exclusivas a SEMANA, Khun Anan ha tomado la palabra para augurar un futuro muy poco prometedor a Daniel Sancho en prisión: “Si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí”, ha asegurado en el último número de la revista, disponible a partir de este miércoles, 3 de octubre, en todos los kioscos. Y es que, el abogado tailandés considera que Marcos García-Montes, letrado español de la familia, no está haciendo ningún favor al asesino confeso de cara a las autoridades: “El abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo, intentando dañar mi reputación”, ha asegurado. Además, también ha revelado para este medio que hizo “un espectáculo lamentable y bochornoso a la entrada de prisión”, lo cual deja en muy mal lugar al joven en unas circunstancias muy complicadas para el frente a la Justicia.

Khun Anan: "Mi preocupación es que Daniel quede en manso de alguien que pueda llevarle a la pena capital"

Si algo ha tenido claro desde el primer momento el letrado, es que han sido muchos los abogados en Tailandia que han querido hacerse con la defensa de Daniel Sancho. Khun Anan ha asegurado que le consta que “la familia recibió muchas llamadas y mensajes” de otros profesionales ofreciendo sus servicios. Algo que no resulta extraño, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos y en el que miradas de todos los rincones del planeta están posadas.

Dada la presión a la que estaba sometido, especialmente por parte del equipo legal español de Daniel Sancho y también por los familiares del joven y por él mismo, el abogado tailandés ha revelado a SEMANA que fue él quien renunció a seguir defendiendo al chef. Aunque en un primer momento ha revelado haber forjado una buena unión profesional con el presunto asesino, que estaba dispuesto a seguir todos los pasos que Khun Anan le dictó para rebajar su condena, finalmente éste dio un cambio drástico que no gustó en absoluto al letrado.

Tal y como ha revelado el entrevistado a esta revista, fue durante los encuentros con sus familiares cuando Daniel cambió de parecer y citó a su abogado en Tailandia porque “tenía un guion preparado para él”. Unos pasos a seguir a los que Khun Anan se negó rotundamente, hasta el punto de poner punto final a su vínculo con la familia del chef pese a que esto le genere cierto malestar por cómo pueda acabar el caso: “La única preocupación que tengo ahora es que Daniel quede en manos de alguien cuya estrategia pueda llevarle a la pena capital”, ha confesado para SEMANA.

Con sus palabras, el profesional deja entrever que aunque el equipo legal de Sancho en España crea que existen muchas posibilidades de que el hijo de Silvia Bronchalo se libre de la Peña de muerte, realmente en Tailandia no se ve tan factible. ¡No te pierdas la entrevista al completo en la Revista SEMANA!