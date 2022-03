Enrique Ponce y Ana Soria no pasan por el mejor de los momentos. Y es que a pesar de que han demostrado siempre estar muy unidos hasta el punto de ser inseparables, ahora están más distanciados que nunca. Así lo publica SEMANA en exclusiva después de que esta revista haya hablado con algunos miembros de la la familia de la joven. Aunque aseguran que no hay crisis, sí que les llama la atención el cambio que ha dado su relación en los últimos meses.

De ser inseparables, han pasado a vivir prácticamente separados, atendiendo sus respectivos compromisos. Podrás leer en SEMANA todo sobre la nueva situación que atraviesa la pareja, que se convirtió durante el verano del 2020 en los personajes más buscados al confirmarse que el torero había roto con Paloma Cuevas y había rehecho su vida con una joven de Almería.

Atrás quedan las fotografías de ambos, disfrutando de algún paseo juntos o a Ana en una plaza de toros como espectadora. A pesar de que sufre mucho cuando ve a Enrique Ponce torear, alguna vez ha hecho de tripas corazón y la hemos visto en el tendido. Los motivos del distanciamiento los podrás leer en el interior de la revista SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

En SEMANA, Enrique Ponce y Ana Soria, más separados que nunca

Esta noticia la conocemos justo cuando se ha publicado que Enrique Ponce va a volver a los ruedos y que lo iba a hacer en México. La familia de Ana Soria comenta a SEMANA que nada más lejos de la realidad. «Es un auténtico disparate decir que va a volver a torear, como lo es el asegurar que Ana vaya a aparcar sus estudios para seguirlo», declara la familia Soria, negando así que haya dejado toda su vida aparcada para acompañar al torero en sus compromisos profesionales.

Sofía Cristo, irreconocible tras operarse el rostro

Este miércoles llega a tu kiosco un número cargado de noticias de actualidad, así como de exclusivas. En el interior de tu revista favorita de corazón podrás ver las impactantes imágenes de Sofía Cristo después de pasar por le quirófano para hacerse algunos retoques estéticos. En las imágenes que publica SEMANA en exclusiva la vemos irreconocible y con un vendaje de compresión. De hecho, en las fotografías del interior se puede ver que la hija de Bárbara Rey todavía tiene que recuperarse de la operación, ya que el rostro lo tiene bastante hinchado.

Aunque su presencia todavía no está como a ella le gustaría, Sofía Cristo no ha dejado de hacer cosas. De hecho, apenas unos días después de pasar por el quirófano, la veíamos dando un paseo por las inmediaciones de su casa con un look deportivo y cómodo. Todavía no tiene cuerpo para cumplir con algunos compromisos profesionales, pero sí que sale de casa para dar paseos cerca de su domicilio de Madrid.

