Rocío Flores ha posteado en sus redes sociales el fragmento de una canción que dará mucho que hablar. ¿Se dirige a su madre?

A pesar de que Rocío Flores está viviendo un momento profesional excelente con su fichaje como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ y en el debate de ‘Supervivientes’, lo cierto es que a nivel personal está destrozada. Según ha podido saber SEMANA, el documental de su madre le ha minado el ánimo hasta tal punto que los días de emisión se pasa las noches en vela. Eso sí, en sus redes sociales ella sigue activa e intenta seguir con su vida. Postea imágenes del día a día y sigue con contratos publicitarios, pero de vez en cuando deja ver cómo se encuentra en el que es su momento familiar más complicado. Permanece al lado de su padre, Antonio David, mientras toda España está descubriendo la versión de su madre, Rocío Carrasco, lo que para ella es cuanto menos doloroso. A través de una canción de la que únicamente ha compartido dos versos, Rocío Flores ha vuelto a dar qué hablar y es que el título de este tema musical de ‘Beret’ es ‘Te echo de menos’.

«Quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías. Olvida todo menos la alegría…», ha escrito la joven de 24 años a media mañana sobre un fondo negro y junto a un corazón. Se desconoce en quién estaba pensando la nieta de Rocío Jurado, no obstante, hay quien cree que la destinataria de estas letras podría ser su madre, de la que está distanciada desde hace casi 10 años. Para entender el trasfondo de la letra, hemos rescatado los siguientes versos y son muy reveladores. «Un sinsentido que te diga «vive» y me llames «mi vida». Dices «ven» y no me indicas que por dónde siga. Perdiste el tiempo según tú lo miras, pero lo bueno nunca va a llegar enseguida. Y ahora que no queda tiempo me da por querer decirte que tú siempre me has querido como no hago yo. Que lo que duele no es irse, sino darse cuenta tarde de que sí pude quedarme cuando ella ya no si el amor puede con todo», continúa la canción.

Aunque lo verdaderamente llamativo llega justo después del estribillo, cuando el cantante entona que siempre va a querer a esa persona, palabras que hace solo unos días pronunció Belén Esteban en boca de Rocío Flores sobre su madre. «Mi problema siempre ha sido pensar que yo de verdad podré con el amor y cómo voy a conocerte. Si siempre viví conmigo y el que menos se conoce en realidad soy yo. Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché. A veces no sé qué quiero, cómo te voy a querer, pones un pero yo que siempre te esperé. Lo malo es que tú eres fuego y yo tengo miedo a arder», apunta.

Fue hace tan solo unos días cuando desde SEMANA nos pusimos en contacto con un abogado experto en Legalitas para que nos explicara si era legal que Rocíito mostrara públicamente unos informes psicológicos sobre sus hijos cuando estos eran menores. Lo primero que habría que saber es si Rocío Carrasco cuenta con el permiso de sus dos hijos para mostrarlo en su documental, algo que resultaría extraño si se tiene en cuenta que no existe relación entre ellos desde hace varios años. De hecho, Rocío Flores se mostró en shock cuando fue conocedora del proyecto secreto de su madre. Teniendo en cuenta este detalle tan relevante, el letrado consultado por esta revista nos confiesa cuál sería el paso legal que podrían dar ambos para defender sus derechos. «Sus hijos podrían optar por una acción de responsabilidad civil en el caso de que no le hubieran dado un permiso a su madre para mostrarlo públicamente. Sería para la protección jurisdiccional del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En el caso de que la condenaran podrían pedir una indemnización por daños y perjuicios», apunta a este medio.