Claudia Osborne está a punto de cumplir un sueño y poder verle al fin la cara de su hija Micaela, a punto de nacer, en plena cuenta atrás. La hija de Bertín Osborne ha decidido dedicarle unas emotivas palabras en una improvisada carta en la que le quiere transmitir todas las emociones que le inundan ahora que está cada vez más cerca de conocerla, de compartir una vida juntas y de convertirse en lo más importante del mundo la una para la otra. Una carta que muestra las ansias de Claudia Osborne por tener a la pequeña Micaela al fin en sus brazos y de las que ya ha hecho alarde en sus redes sociales anteriormente, al mostrar detalles de cómo se está adaptando la familia y su hogar a su esperada llegada. “Ya me vengo todos los días y me siento un ratito aquí. En su cuartito. Imaginando el día que llegue”, compartía Claudia con una imagen en la que mostraba parte del dormitorio que han dispuesto para su princesa y en el que ya ha comenzado a pasar largos ratos para hacerse a la idea de cómo serán sus días como mamá.

“Querida Micaela. Ya queda menos para conocerte y para que empiece la vorágine, así que me gustaría aprovechar estos últimos días de paz para contarte algunas cosas que deseo que guardes en tu memoria toda la vida”, comenzaba a escribir Claudia Osborne a su hija, a pesar de que aún no ha nacido y de que sabe que deberá encontrar otras formas para transmitirle esta sabiduría poco a poco según vaya creciendo. Lo más fácil será hacerla comprender que es la niña más deseada del mundo y que tanto ella como su marido, José Entrecanales, están ansiosos de poder compartir sus días en familia: “Papá y yo te adoramos. Eres un sueño hecho realidad para los dos. Eres la bebé más deseada del mundo entero y nos sentimos todos los días de nuestras vidas unos privilegiados, porque nos hayas escogido como padres”.

Como padres, Claudia Osborne sabe que no estarán libres de errores, pero lo mejor que pueden hacer es tratar de hacer siempre lo mejor para la pequeña Micaela. Algo que le ha querido dejar claro a su hija antes incluso de que nazca: “Perdona si en algún momento de tu vida sientes que no estamos ahí para ti, o no sabemos darte lo que necesitas. Intentamos hacer todo lo que sabemos para acompañarte, apoyarte y quererte de manera incondicional, y que tu así lo sientas, pero tenemos nuestras limitaciones. Aún así te prometo que trabajaremos sin descanso para ir superándonos como padres y poder darte lo que necesitas. Es todo cuánto mereces”, continúa detallando Claudia Osborne en la carta que ha querido escribir a su hija y que ilustra con una imagen de su tripita de embarazada.

Pero una vez compartido con ella sus ilusiones ante su llegada y el compromiso que adoptan con ella, también le ha querido advertir que la vida no siempre es sencilla, pero que siempre merece la pena seguir disfrutándola: “Cuando la vida se ponga difícil, recuerda que todo pasa. Hasta las situaciones más complicadas se resuelven. Confía en que, independientemente del resultado, sabrás aprender de todo lo que acontezca y es exactamente eso lo que te hará aún más grande. Tus experiencias y aprendizajes. Y, por supuesto, recuerda que papá y yo estaremos para ti y seremos testigos de la increíble mujer en la que te irás convirtiendo al superar cada obstáculo.

Claudia Osborne recomienda a su hija: “Confía en tu instinto, en tu vocación, en tus habilidades y dones, y encuentra aquello que te llena el corazón de satisfacción. Sé que habrá momentos en los que será difícil, porque te sentirás perdida. Recuerda que es parte del proceso vital de todos los seres humanos y de su evolución. Probablemente papá y yo intentaremos ayudarte, pero eventualmente tu serás la responsable de dar con ello. Nosotros confiamos plenamente en que así será. Has nacido para hacer algo hermoso con tu vida, así que no desesperes. Los tiempos de Dios son perfectos, y lo encontrarás cuando estés preparada. Y hasta entonces, vive, aprende y disfruta. Feliz vida pequeña. Ojalá tengamos la buena fortuna de ser testigos de gran parte de ella y verte florecer como estás destinada a hacer”, cierra la carta Claudia Osborne, que la firma con un sincero “te queremos, Papá y Mamá”.