¿Embaucador? Así reacciona Bigote Arrocet cuando le preguntan por las declaraciones del chófer de María Teresa Campos

Lo único que logró que Bigote hablara públicamente de su relación con María Teresa Campos fue su paso por ‘Secret Story’. El día del debut del ‘reality’, el pasado 9 de septiembre, el comediante se sinceró sobre lo que pasó verdaderamente cuando rompieron.

«Me unían muchas cosas muy bonitas. Ella es muy simpática, mucho más alegre que yo, buena para la chacota porque tiene ese carácter tan andaluz, que le sale todo tan simpático. El aburrido de la casa era yo», contaba. «Cuando las cosas se acaban llega un momento en que se acaban y punto», respondía a Jorge Javier cuando quiso saber por qué abandonó el domicilio de la periodista. Así, relataba, para sorpresa de millones espectadores, cómo se produjo el final de su historia de amor con la malagueña.

«Esa noche me entregaron un premio europeo de moda. Era mi cumpleaños, se celebró en mi casa, en el programa de Arús. Me dieron una torta, ella no bajó… Estaba mi hijo en la casa, en el jardín. Ya había hablado en la tarde con ella que yo me iba», relataba. «Nunca ha sido lo que se dice. Eso es lo que me duele enormemente. Nunca ha sido así. Me fui en la mañana y me despedí de ella. Y punto. Y el resto lo sabe Terelu lo sabe también. Creo que la única que no lo sabe es Carmencita».