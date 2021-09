Elena Tablada confiesa en qué punto está su relación con su ex, David Bisbal

Parece que las aguas se han calmado entre David Bisbal y Elena Tablada. Si han vivido unos años de tiras y aflojas, ahora la diseñadora revela en qué punto está su relación con el padre de su hija, Ella. Tablada ha acudido al desfile de Fernando Claro con motivo de la Mercedes Fashion-Week Madrid 2021 que está celebrándose durante estos días. Precisamente, el modisto fue el encargado de hacerle su traje de novia para su boda en Cuba junto a Javier Ungría, que se celebró en el año 2018. Elena siempre que puede aprovecha para apoyarlo y hoy era de las invitadas que no se quería perder el desfile. Además, ha aprovechado para hablar con los medios de comunicación que se encontraban allí y de paso hablar de su relación actual con su ex, David Bisbal.

Elena Tablada asegura que no mantiene ninguna relación con Rosanna Zanetti

Tal y como se puede ver en el vídeo que se puede ver al comienzo de esta noticia, la diseñadora habla del motivo que le ha llevado al desfile, de los proyectos que tiene entre manos o de cómo está viviendo su segunda maternidad gracias a Camilla, fruto de su relación con Javier Ungría. A pesar de que las hermanas, Ella y Camilla, se llevan muchos años, se han convertido en inseparables. Tablada está muy feliz con la etapa que está viviendo, aunque de momento no se plantea ampliar la familia. Pero uno de los motivos de su felicidad es poder haber aclarado las cosas con su ex, David Bisbal.

Elena Tablada ha revelado que actualmente su relación con el cantante almeriense está pasando por su mejor momento: «Yo con David pues me llevo muy bien ahora. Gracias a Dios otra vez y así queremos que siga». A pesar de que con él su relación está pasando por su mejor momento, no es igual con Rosanna Zanetti. La diseñadora ha desvelado que con ella no mantienen ningún tipo de relación: «Lo importante es con David, que es el padre de mi hija y ya está», ha dicho.

El plan que quiere retomar la diseñadora en un tiempo

Durante la entrevista, también ha querido hablar de los proyectos profesionales que tiene entre manos. Hay que recordar que Elena Tablada es diseñadora y tenía su propia marca de joyería bajo el nombre de ETNA, una firma que ha dejado de lado durante los últimos años pero que quiere recuperar. Quiere volver a crear diseños y activar su tienda online. «Yo estoy queriendo sacar otra vez mi línea pero esta vez enfocada a niños y en bebés y varias cositas que tengo por ahí pendientes», ha dicho. Por su parte, su marido, Javier Ungría, sigue inmerso en el restaurante del que es gerente y que se ha convertido en uno de los restaurantes más aclamados de la capital.