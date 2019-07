5 El apoyo de su padre nunca le va a faltar

Ortega Cano y su hija son uña y carne. Basta con ver cómo le felicita la joven: Como una ola, tu amor llegó a mi vida …Podría empezar así, diciéndolo de tal manera que además es cierta. Hoy es el cumpleaños del hombre de mi vida, mi confidente, mi gruñón cuando hago las cosas mal, mi primer fan cuando las hago bien, mi debilidad, mi maestro, mi valiente, mi amigo, MI PADRE! Creo que tú y todos sabéis el amor que te tengo, que por ti muevo montañas, que si te caes, yo te levanto, como las miles de veces que he caído yo, y tú me has levantado!Te amo papá, te amo muchísimo, y siempre te amaré! No me faltes nunca».