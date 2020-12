El DJ ha compartido una vieja instantánea en la que aparece junto a la tonadillera y ha confesado que está cansado de luchar contra ella.

Kiko Rivera está pasando por unas de las Navidades más difíciles de su vida tras su enfrentamiento con su madre, Isabel Pantoja. El DJ intenta ponerle buena cara al mal tiempo y ha hecho lo imposible para que nada, ni nadie, le empañe estas fechas tan señaladas. Después de reunirse con sus hermanos por Navidad, el marido de Irene Rosales ha lanzado una nueva reflexión en la que hace hincapié en que tiene derecho a distanciarse de su madre.

Kiko Rivera compartía en sus redes sociales la imagen en la que aparece junto a su madre y que quemó en el videoclip de su nuevo tema, «Cicatrices». El DJ ha rescatado el recuerdo para lanzarle un mensaje navideño a su progenitora ante el distanciamiento que ambos han tomado.

«Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño… incluso si es tu madre. Os quiero mucho y cada día que pasa mejor me siento, pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte ❤️», escribía el marido de Irene Rosales junto a la instantánea en blanco y negro en la que se aprecia la silueta de la tonadillera cogiendo en brazos a su pequeño del alma.

En esta recta de año tan complicada para Kiko Rivera, el DJ se ha refugiado en sus recuerdos y en su familia paterna. Por ello, en estos días tan señalados, el interprete de «Así soy yo» recordaba a Paquirri con una simpática imagen. «Feliz Navidad 🎄Papá! Donde quiera que estés 🌠 Te extraño mucho !! El tiempo pone todo en su sitio y en ello estoy 💪🏻 Que tengáis un bonito día de Navidad familia☃️ Os quiero!», decía hace unos días.

Las Navidades más atípicas del clan Pantoja

Isabel Pantoja está pasando las Navidades más atípicas de su vida refugiada en Cantora con su hermano Agustín y su madre, doña Ana, debido a su enfrentamiento con su hijo. Hace tan solo unos días la artista rompía su silencio a través de unas declaraciones que recoge el último número de la revista SEMANA: «Tengo la conciencia muy tranquila».

A pesar de ello, tras salir de ‘La casa fuerte’, Chabelita Pantoja aseguró en el debate del programa que su madre no tenía pensado celebrar estas fechas tan señaladas debido a la situación familiar. Una decisión que no ha empeñado las ganas y la ilusión de la joven de celebrar estas fiestas junto a su prometido, Asraf Beno, y su pequeño Alberto. «No hay nada mas valioso que ver como viven la navidad los pequeños. Su ilusión es mi ilusión🏡 tenía ganas de volver«, escribía la interprete de «Ahora estoy mejor» en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparecía con su hijo.