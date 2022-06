El segundo capítulo de la docuserie, ‘En el nombre de Rocío’ vuelve a arrojar nuevas declaraciones sobre la vida de Rocío Carrasco. En la última entrega de su programa, la hija mayor de Rocío Jurado vuelve a ahondar en las causas de la separación de sus padres. Fue el propio Pedro Carrasco el que le reveló quiénes fueron los culpables dela ruptura: «Tu tía Gloria y tu tío Amador«. Para la madrileña, su madre cometió un grave error que supuso el fin de su historia de amor con la estrella del boxeo: «Antepuso a su familia, a sus hermanos, que a mi padre». Sincera, no ha dudado en lanzar un reproche a su progenitora: «Él se casó con ella, no con sus hermanos. Eso es lo que ella no supo hacer. Él lo que quería era estar con ella, no con su familia 24 horas del día. La profesión no acaba con su matrimonio. Si hubiesen estado ellos dos con la profesión de ella no hubiese habido ningún problema».

«Mi madre al final tenía que contentarlos a otros, de una manera u otra. Cuando había una fisura ahí estaba ella y la pegaba. Pero era siempre a cambio de algo, o bien material o bien emocional, pero eso no se sustentaba por amor al arte», ha contado en su programa. A sus 45 años ha tenido tiempo suficiente para hacer balance de los motivos del final del matrimonio de sus padres. Tiene claro que la presencia constante en su casa de su tío Amador y su tía Gloria no pusieron las cosas fáciles: «Mi padre se vio ninguneado por los hermanos de mi padre. Se vio que él no tenía ni voz ni voto. Daba igual lo que opinase. Si él opinaba blanco y Gloria negro, era negro. Y un día él le dijo: Rocío, esto no puede ser así».

Al parecer, razón no le falta. Otras voces que han participado en el documental apoyan su versión. «Pedro Carrasco no los aguantaba. No le gustaban. A donde iba estaban los Mohedano y él no congeniaba bien con los Mohedano», ha explicado el periodista Jimmy Jiménez Arnau. El hermano de Pedro Carrasco, Antonio, coincide con la versión de su sobrina: «Aquella casa era un desbarajuste. El casado, casa quiere. Tener una intimidad, su espacio. Eso no quiere decir que no venga la familia. Pero tanto tanto, cansa un poco. Y Pedro estaba cansado de eso». Al parecer, el expúgil «se quejaba de que había mucha gente en las casa, y eso pesa».

En el año 1983, Rocío Jurado concedió una entrevista en ‘Hola’ en la que le preguntaron por su vida por Pedro. «Ahora, muy bien, sobre todo después de que tuvimos una reunión de dos. Le advertí que si no estábamos más tiempo juntos habría un divorcio», respondía. Entonces admitía que la culpa de la crisis de pareja la tenían, «por un lado por mi profesión y por otro lado, Pedro, al que no veía demasiado junto a mí… Le necesito. Yo no me casé con el campeón, sino con el hombre».

Jurado y Carrasco lograron superar su primera gran crisis. «Hubo un tiempo en el que teníamos falta de comunicación. Yo viajaba mucho, nos veíamos solo en los aeropuertos y eso es terrible. Terrible hasta que no se plantea el problema y nos ponemos a hablar», relató en su día la chipionera. Finalmente, se les rompió el amor después de 13 años de matrimonio.