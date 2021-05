Ana Rosa Quintana ha desaprobado y ha tildado de feo que Alexia Rivas dijera que Carlos Alba la escribía antes de ‘Supervivientes’ estando casado.

Alexia Rivas ha desvelado un bombazo tras su salida de ‘Supervivientes’. Aunque ya está expulsada, la joven ha explicado que conocía a Carlos Alba antes de que comenzara el programa. Al parecer y según su versión, el chef le escribía a través de las redes sociales para hablar con ella e incluso verse en persona. «Me sabe muy mal porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal, dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años», dijo la joven. Sus palabras dejaron boquiabiertos a los presentes, ya que aseguró que, pese a que por su parte no obtenía respuesta, él seguía escribiendo. «Antes de que yo saltara a la fama eran mensajes tipo: ‘¿Cómo estás guapa? A ver si nos vemos’. Los últimos mensajes son de hace poco. Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba el solo». Aunque llegaron a preguntarle si podía haberse confundido con sus intenciones, ella tiene claro que nada más lejos de la realidad.

Tanto es así que no quiso leer en voz alta el último que le mandó por lo fuerte que era y es que en él quedaba claro que sus intenciones con ella eran otras. Horas después en ‘El programa de Ana Rosa’ este momento ha sido comentado en el club social, donde Cristina Tárrega ha explicado lo que opinaba de Alexia tras desvelar esta deslealtad de Carlos Alba a su mujer. «Llegó al programa y lo primero que dijo ‘yo tengo mensajes de este señor’, lo suelta detrás para que luego aparezca delante (…) Luego dice ‘yo en público no he hablado’, pero chica no cuentes nada si no quieres que salga», ha dicho la colaboradora. En este instante, Joaquín Prat decía con mucha ironía que la actitud de la periodista «era elegante», al igual que Ana Rosa Quintana quien afeaba lo que había revelado Alexia Rivas delante de las cámaras. «¡Qué feo! ¡Qué feo, Alexia! ¡Qué feo!. Te digo una cosa, si Alexia cree que esto le beneficia, empieza a tener un currículum un poquito…», decía la presentadora.

Se desconocen cuáles serán las salidas profesionales a partir de ahora y si finalmente volverá a la televisión tras participar en el reality más duro de la televisión, no obstante, todo apunta a que no será en el programa de Ana Rosa. Sus últimos movimientos en televisión no habrían convencido a la presentadora, tal y como ha hecho saber ante la audiencia.