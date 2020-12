A pesar de mostrarse muy tímida a la hora de hablar de su embarazo, la cantante ha compartido algunos detalles acerca de su feliz etapa.

Edurne está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. La cantante pasa por un buen momento, tanto en el terreno profesional (gracias a los éxitos de sus últimos dos singles, «Siempre Es Navidad Junto A Ti» y «Como tú») como en el personal. Respecto a este último, la jueza de ‘Idol Kids’ siente la felicidad plena y cuenta los días para verle la carita a su primer hijo, fruto de su relación con David De Gea.

A pesar de mostrarse muy tímida a la hora de hablar de su embarazo, lo cierto es que Edurne se ha abierto en canal con sus seguidores compartiendo con ellos algunos detalles acerca de su dulce espera. Como por ejemplo, los antojos que está teniendo durante el embarazo o los nombres que barajan. Eso sí, ha dejado claro que aún no quieren revelar el sexo del bebé, aunque reconoce que lo comunicarán próximamente.

«Soy un poco vergonzosa, me gusta mantener mi privacidad. Hay cosas que cuento pero hay otras que me gusta llevarlo en la intimidad. Estoy feliz, contenta, me siento muy afortunada porque puedo seguir mi vida normal», comienza a relatar Edurne a través de un directo de Instagram. La cantante reconoce que lo único que ha cambiado a lo largo de estas semanas es la comida puesto que «no puedes comer embutido o sushi».

A pesar de que no ha intentado ocultar su barriga de embarazada en estas últimas semanas, muchos de sus seguidores le han preguntado el motivo por el que no la enseña con más asiduidad. La cantante ha hecho hincapié en que no es que le de vergüenza, pero insiste en que no es necesario exhibirse. «Tampoco quiero estar todo el rato enseñando la tripa, es una barriga normal como la de todas las embarazadas, no veo la necesidad de estar enseñándola», explica.

Vida normal con algún que otro antojo

Edurne reconoce que está cuidando su alimentación y que no tiene la necesidad de hincharse solo por el mero hecho de estar embarazada. Eso sí, confiesa que todos los días tiene un antojo diferente y que se da algún que otro capricho. «De siempre me han gustado las aceitunas, cada día me apetece una cosa diferente, no sé si es antojo o es de siempre. Pero como antojo tengo los pepinillos en vinagre o las aceitunas. No noto los antojos, todavía me quedan unos meses, me ha gustado comer de siempre, me gusta y disfruto de todas las comidas. Estoy haciendo vida normal», cuenta entre risas.

Tras esto, Edurne quiso mostrar su tripita de embarazada y con una tímida sonrisa aseguró que había crecido bastante. Con nervios al ser mamá primeriza, ilusionada por estar en la semana 26 de gestación cuenta que la etapa por la que está pasando es «muy guay». «La experiencia y la sensación es increíble. Estoy feliz», comenta emocionada.

Los nombres que barajan

Edurne se muestra muy cauta a la hora de hablar de su primer hijo en común con David De Gea, con el que ha celebrado sus diez años este mismo mes de diciembre. Por el momento, insiste en que no quieren desvelar el sexo del bebé e insiste en que todavía le quedan muchas cosas por hacer (como la habitación del pequeño). Además, sobre el nombre que le pondrán al recién nacido, la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ recalca que están barajando nombres pero aún no se han decidido.

«Hay varias opciones. Me gustaría que me recomendarais un nombre. Me gustaría un nombre que no fuera común, no el típico, algo que sea diferente. Me encanta ver vuestras apuestas que estáis haciendo si va a ser niña o niño. Dentro de poco lo sabréis. Estoy feliz con el embarazo, me faltan muchas cosas por hacer pero como madre primeriza tengo muchas dudas, cosas que no sé cómo empezar, todavía hay tiempo. Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa, es inexplicable», asevera.