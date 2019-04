Aurah Ruiz toma una drástica decisión a pesar de que le da mucho miedo

Aurah Ruiz está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida. Y es que la enfermedad de su hijo la obliga a turnarse con sus padres para cuidarlo, lo que le obliga a no dormir durante muchas noches seguidas. En su canal de Mtmad no ha dudado en mostrar sus emociones y compartir con sus seguidores el momento que está viviendo.

Inmersa en los cuidados de su pequeño Nyan, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha tomado una drástica decisión: mudarse a una casa para empezar una nueva vida al lado de su hijo. Hasta ahora, Aurah estaba instalada en casa de sus padres, que le ayudan a cuidar al pequeño.

“Tengo que decir que me estoy mudando y que estoy muy saturada. Voy con Nyan en una mano y en la otra con las cosas de la mudanza. Tengo ayuda, pero otras veces no la tengo. Me he visto mudándome a las 12 de la noche, una cosa de locos, porque era justo el momento en el que mi madre podía vigilar al niño, que estaba durmiendo. Aproveché este momento para meter las cosas en un coche. Es una locura lo que estoy viviendo ahora mismo”, confesaba desde el salón de su casa nueva.

Después de varios meses viviendo con sus padres, Aurah ha sentido la necesidad de encontrar un espacio para ella y su hijo: “Él necesita su habitación y yo la mía, porque vivíamos los dos en una habitación pequeña, con la cuna pegada a la cama. Era una locura. Mi familia no tenía espacio en su casa. Yo me independicé a los 18 años y la verdad es que desde hace unos años no había vuelto a mi casa, por eso todo el follón que hay montado en casa de mi madre”.

Aunque está muy ilusionada, Aurah tiene miedo con esta nueva etapa, y no ha dudado en compartir ese sentimiento con sus seguidores: “He cogido un piso muy bonito. Ya he entrado a vivir, pero todavía no me he quedado en esta casa y no sé cuándo entraré a vivir aquí con Nyan”, empieza explicando.

“Me hace mucha ilusión, pero también me acojona por estar sola con él, por la enfermedad que tiene. Espero tener ayuda. Tengo ayuda de mi padre, de mi madre y de la mujer de mi padre. Es cierto que ellos tienen su vida y también tienen su trabajo, y muchas veces, los horarios de trabajo no coinciden. Muchas veces me toca hacer muchas noches seguidas y ahí es cuando reviento y adelgazo mucho. Cuando paso muchas noches sin dormir, la mente me juega muy malas pasadas, como olvidarme de las cosas, no poder atender al niño bien…”, continúa.

No quería mudarse a la zona en la que al final se ha tenido que instalar, pero entiende que es la mejor opción: “Para que mis padres me puedan ayudar, me he tenido que mudar a una zona muy cercana a ellos. Se trata de una zona a la que no pensaba volver. Yo quería ir a otro sitio a vivir, pero la enfermedad de mi hijo me obliga a estar aquí. Mi hijo tiene la escuela por aquí, y el médico también. Espero que salga todo bien, tengo mucha ilusión en montarle la habitación al niño, porque siempre quise las letras y todos sus juguetes, su cuna, tengo que poner una cama al lado para la persona que se quede con él”.

