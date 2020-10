Elena Tablada ha explicado en sus redes sociales que después de dar a luz a su segunda hija sufre unos fuertes dolores que está intentando tratar con una técnica muy exitosa.

Elena Tablada en el mes de abril dio la bienvenida a su segunda hija. Camila llegó al mundo en pleno estado de alarma, pero eso no restó ni un ápice de ilusión a sus progenitores, quienes cumpliendo las medidas de seguridad tuvieron que presentar a su pequeña poco a poco a su familia. Con su llegada su vida cambió por completo, tanto que incluso la diseñadora de joyas podría haber aparcado su firma, pues desde hace bastantes meses ni siquiera actualiza sus redes sociales. No obstante, este no ha sido el único cambio que ha experimentado en su vida desde que diera a luz. Ella misma lo ha explicado en su perfil de Instagram, donde ha dicho a qué dolor se enfrenta desde el parto.

«Desde que me quedé embarazada mis costillas me ponen muchos problemas. El lunes metiendo a Camila en la sillita del auto, me debía pensar que era contorsionista e hice una torsión que me dejó hasta sin respiración. ¡Eso por creerme que puedo con todo!», ha dicho en un storie. Por ello, ha recurrido a expertos que traten esta dolencia para que desaparezca con la mayor brevedad posible. La empresaria se ha decantado por una técnica de radiofrecuencia que destaca por calentar los tejidos de una determinada parte del cuerpo con una corriente de alta frecuencia, siendo los resultados muy positivos, según Tablada. «La diferencia es espectacular»; ha dicho Elena Tablada. Poco a poco la joven va recuperando su estado anterior, ya que incluso antes de que su hija naciera ella ya sentía este dolor. «Desde entonces, cada noche, doy gracias por este gran regalo de la vida… Parece mentira que mi gordish estaba ahí dentro ya frunciendo el ceño y rompiéndome una costilla», comentó en su momento.

Ella, por su parte, jamás ha escondido ni este dolor, ni tampoco su cambio físico. En los últimos meses ha explicado que no estaba recuperando su figura tan pronto como a ella le gustaría. En el mes de mayo, dos meses después de dar a luz, publicó una fotografía en la que escribió: «Seguimos de cuatro o cinco meses, pero más feliz que nunca». Y es que para ella lo de menos es no volver a su cuerpo anterior, por lo que no tiene reparo alguno en mostrar su ‘barriguita’ sin filtros. Elena Tablada ya tiene a su verdadero tesoro con ella y el resto de preocupaciones son secundarias para ella, al igual que para Javier Ungría, quien está muy feliz junto a las mujeres de la casa.

Quien todavía no ha dado a luz ha sido Rosanna Zanetti, que se encuentra en la dulce espera junto a David Bisbal. La pareja se convertirá próximamente en padres de su segundo hijo en común después de que naciera Matteo, su primer hijo en abril del pasado año.