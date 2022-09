Miguel Torres no es muy dado a dejarse ver acudiendo a eventos públicos. Sin embargo, este jueves ha acudido al Torneo Benéfico de Golf de la Fundación Clínica Menorca, que se ha celebrado en Madrid. Hasta allí ha acudido sin la compañía de su pareja, Paula Echevarría, que ha tenido que cumplir con sus proyectos profesionales. El exfutbolista no ha dudado en hablar de la nueva etapa de su hijo Miguel, que empezó hace unos días la guardería.

El exfutbolista se pronuncia sobre su faceta como padre primerizo

Vídeo: Europa Press.

«Como cualquier padre entiendo. Todos los procesos desde el inicio siempre que se puedan vivir con un niño son únicos y especiales y nosotros, cuando empieza la época de la educación infantil o de la guardería, creo que es bueno que los niños vayan, se relacionen, experimenten y el nuestro se ha adaptado muy bien y eso es lo más importante», dice sobre la entrada de su hijo en la guardería.

No pueden estar más felices con el pequeño, pero parece que tienen claro que no quieren tener más hijos. Miguel Torres, que siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar de su familia, ha sido claro sobre la posibilidad de ampliar la familia: «No», empieza diciendo entre risas. «No, no. Estamos fenomenal así», termina diciendo.