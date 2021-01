Diego Arrabal ha compartido con sus seguidores su angustia por no haber superado todavía el coronavirus, pues, según él, «no puede más».

Diego Arrabal contrajo el coronavirus, un proceso que para el paparazzi está siendo especialmente duro. Ingresado y, por supuesto, ausente en ‘Viva la vida‘ hasta que se recupere, el colaborador mantiene a sus seguidores al tanto de sus avances o recaídas, sobre todo con la intención de concienciar de que esto no es una broma. Ni mucho menos. Aunque hay muchas personas irresponsables que no ayudan a frenar la pandemia, Arrabal no quiere tirar la toalla y trata de recordar a todos lo importante que es ser precavido. Más aún si se tiene en cuenta que para él los motivos de su hospitalización todavía no han terminado. Él mismo en una storie ha explicado cómo se siente, unas palabras que no han hecho si no saltar las alarmas. «Yo te daría los buenos días martes… Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más, muchos días», dice Diego en su perfil de Instagram.

El fotógrafo no pretende ser abanderado ni ejemplo de nada, pero sí desvelar cómo está siendo su experiencia con este virus que tantas vidas se ha llevado por delante. «Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma. Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. Pero ahora me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?», dijo hace tan solo unos días. Deseoso de recibir el alta, el paparazzi, además de explicar cómo se siente, aplaude la labor que todos los sanitarios hacen día a día para vencer esta complicada enfermedad que ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas. De hecho, su hermana es para él «un héroe» y así se lo ha hecho saber ante todos sus followers. «Podría ser un sanitario más, un héroe más, pero no, es todo esto y mucho más. Qué orgulloso estoy de ti hermana, te has reinventado. Te lo dije hace años. Tú no tienes límites. Enhorabuena por todo lo que estás demostrando. Te quiero», ha escrito junto a una imagen en la que aparece ella protegida con mascarilla y una pantalla, entre otras medidas.

Quien le ha querido mandar un mensaje de cariño ha sido Emma García, compañera de equipo y quien al igual que Diego Arrabal padeció la misma enfermedad que él. «Sé que nos está viendo, está ingresado con covid pero controlado (…) Te mandamos todo el cariño del mundo, no sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos (…) Recibe un abrazo enorme de parte de todo el equipo de ‘Viva la vida’ y de todos tus seguidores», le dijo la presentadora desde ‘Viva la vida‘ hace tan solo unos días. Aunque este mensaje no ha sido aislado, otros compañeros de profesión como Toñi Moreno o Isabel Rábago le han mandado mucha fuerza para luchar con ahínco y recuperar lo más pronto que pueda su vida con normalidad.