«¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?», se preguntaba el colaborador de ‘Viva la vida’.

Hace dos semanas, Emma García confirmaba en ‘Viva la vida’ que Diego Arrabal había dado positivo en coronavirus y no dudaba en mandarle un cariñoso mensaje de ánimo. Este sábado, el paparazzi ha compartido una impactante imagen desde el hospital en el que se encuentra ingresado y la ha acompañado con una profunda reflexión sobre el peligro de la enfermedad.

Desde la cama del hospital donde permanece ingresado y con la mascarilla pertinente, Diego Arrabal ha mandado un mensaje de concienciación sobre la importancia de seguir todas las medidas para prevenir el contagio. «Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma«, comienza a explicar el colaborador del programa de Telecinco a través de una historia de Instagram.

Tras esto, el paparazzi ha explicado que lleva trece días batallando contra el virus y que fue en la noche del viernes cuando tuvieron que ingresar : «Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme«. Después de su importante reflexión y mensaje de concienciación, Arrabal echa la vista atrás y no duda en preguntarse: «¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?«.

A las pocas horas de compartir la impactante imagen, sus compañeros del programa de Mediaset, entre los que se encontraban Toñi Moreno e Isabel Rábago, no dudaban en mandarle cariñosos mensajes de ánimo y fuerza, así como sus mejores deseos para que Arrabal salga cuanto antes del hospital. Este mensaje de concienciación llega tan solo unos días después de que Diego Arrabal denunciara públicamente a finales de diciembre un episodio que había vivido durante un viaje en tren desde Madrid a Málaga y encontrarse un vagón repleto de pasajeros. «Intenté cambiarme a otro pero los señores supervisores no me dejaron. Lo más grave es que un pasajero no llevaba mascarilla«, escribía.

La faceta más desconocida de Diego Arrabal

Con motivo de las fechas navideñas, los colaboradores de ‘Viva la vida’ se abrieron en canal frente a Emma García para explicarles cómo habían vivido esos días tan diferentes. Diego Arrabal no pudo evitar emocionarse al hacer público que después de varios meses pudo desplazarse para ver a su madre, a quien a penas ha podido ver debido a la situación de emergencia sanitaria. «La he visto dos veces durante la pandemia y el día de Nochebuena pedí un favor porque mi hijo tiene siete años y hacía diez meses que no la veía«, explicaba con los ojos vidriosos y confirmaba que había sido su hijo quien le había pedido ver a su abuela. Tras su emotiva confesión, el programa le había preparado una sorpresa que acabó por hacerle saltar las lágrimas al paparazzi después de ver un mensaje de su madre.

Se marchó de ‘Viva la vida’ y regresó al mes

El 13 de octubre de 2020, Diego Arrabal confirmaba que había tomado la decisión de marcharse de ‘Viva la vida’ para poder pasar más tiempo con su hijo. «Quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa ‘Viva la Vida’ llegó el momento de deciros adiós. (Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio) Suerte para todos !!! Gracias», escribía un día después de su comentado enfrentamiento con las Campos. El programa de Telecinco se quedaba así sin su colaborador más polémico, aunque por poco tiempo. Lo cierto es que al mes de anunciar su marcha, el paparazzi regresaba con motivo del desgarrador relato de Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja en ‘Cantora: la herencia envenenada’.

A pesar de que no han hablado abiertamente sobre su marcha y su posterior vuelta, Diego Arraba se lanzaba a opinar sobre ‘Cantora: la herencia envenenada’. El colaborador de ‘Viva la vida’ hacía hincapié en que entendía el motivo por el que Kiko Rivera estaba haciendo público su guerra con la tonadillera, aunque insistía en que no eran la mejor manera de hacerlo. Una vuelta que fue muy aplaudida por sus seguidores a través de las redes sociales.