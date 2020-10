David Bustamante se ha confesado en el programa ‘Un año de tu vida’ sobre su separación de Paula Echevarría hace tres años.

Hace más de tres años que se hizo pública la ruptura de David Bustamante y Paula Echevarría. Entonces, ninguno de los dos quiso hablar sobre los motivos por los que se habían separado, de hecho, intentaban huir de cualquier rumor. A pesar de que mucho ha pasado desde ese instante y de que los dos han rehecho su vida por separado, el punto y final de su historia de amor sigue interesando mucho tiempo después. Será en una entrevista concedida a ‘Un año de tu vida‘, programa de Canal Sur, donde el artista se confesará y abrirá su corazón. Aunque todavía no se ha emitido el programa, ya que ve la luz este lunes, lo que sí se han visto son una serie de cebos por los que la audiencia no dudará en ver el programa.

Ver esta publicación en Instagram Que tengáis un bonito día…❤️😘🔝 Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 23 Sep, 2020 a las 3:24 PDT

Por primera vez hablará de su divorcio con la actriz y lo hará de un modo muy sincero después de que Toñi Moreno le explicara cómo había vivido desde el punto de vista periodístico su separación tan sonada. «Nosotros vivimos con mucha emoción toda tu vida, tu transformación de un niño de pueblo a un tío de éxito, guapísimo, que se casa con una actriz maravillosa… y nos hacíais partícipes de esa felicidad. Luego se torcieron las cosas, no sois la primera pareja que se separa ni la última, y tú pretendes que eso no interese… y eso interesa. ¿Dónde está el límite para ti?», dijo la de Sanlúcar de Barrameda. Sus palabras no terminaron de convencer al artista, quien quiso matizar ciertos aspectos de su relación sentimental.

«No se tuerce, se acaba y ya está», deslizó en el plató. Instantes después el cántabro ha confesado que no fue fácil para él, mucho menos cuando se le insistía y se le preguntaba por ello, ya que no podía avanzar. «Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que, si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no me sigan insistiendo día tras día porque hace daño. Es la única diferencia», ha añadido David Bustamante. Una revelación que llega justo cuando su expareja ha dado un paso más en su relación con Miguel Torres y es que la intérprete hace tan solo unas semanas dio un auténtico bombazo: «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia.. en unos meses seremos uno más«.

Paula Echevarría está embarazada de su segundo hijo y el primero con Miguel Torres, un dulce momento por el que quizás también será preguntado David Bustamante en ‘Un año de tu vida’, ya que es uno de los temas de este momento.