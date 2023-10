David Bisbal está en un momento personal y profesional más que dulce. en lo que respecta a su profesión, está a punto de estrenar por partida doble. Por un lado, su nuevo disco, 'Estoy vivo', y, por otro, el documental sobre su vida, que no está exento de polémica. Al parecer, en él no se hace mención a su relación con Chenoa ni a su paso por 'Operación Triunfo', programa que le abrió las puertas a la fama. En su vida privada, está felizmente casado con Rosanna Zannetti, con la que tiene dos hijos. Sin embargo, hay algo que entristece al almeriense. El Alzheimer que sufre su padre Pepe que no da tregua.

David Bisbal, más sincero que nunca sobre la enfermedad de su padre: "Es muy muy duro"

El almeriense ha acudido de nuevo a 'El Hormiguero' para someterse a la entrevista amable de Pablo Motos, imbatible en su franja horaria. Al verse, se han fundido en un cariñoso abrazo. Y es que no es la primera vez que David Bisbal se sienta delante del presentador para hablar de sus proyectos y su vida. Los dos hombres han reconocido que han perdido la cuenta de las veces que se han sentado a conversar en el plató de Antena 3.

El extriunfito está a punto de estrenar su documental en Movistar+, el próximo 17 de octubre, en el que repasará algunos puntos de su vida íntima, así como todos los entresijos de su prolífera trayectoria profesional en la industria de la música. Ya desde el comienzo de la entrevista, Pablo ha querido ahondar en la enfermedad que padece su padre, Pepe, al que Bisbal siempre ha estado muy unido. "Es muy muy duro", ha reconocido, visiblemente afectado, aunque ya, desde la resignación.

"Me dice, pues me suenas, pero no puedo ubicarte bien"

"Mi padre ya no me reconoce. Ni a mi ni a mi hermano ni a veces a mi madre, aunque con ella lleva toda la vida y está siempre. Fue duro la primera vez que no te reconoce. Yo le pregunto: 'Oye, quien soy'. Él me dice, 'Pues me suenas, pero no puedo ubicarte bien. Tampoco'", se ha sincerado el intérprete de 'Ave María'. A pesar del avanzado estado de la enfermedad de su padre Pepe, su hijo reconoce que sí recuerda con mucha más nitidez momentos de su juventud. Como si los custodiara en otro lugar de su memoria a la que puede acceder con mayor facilidad. "Se acuerda de su época de boxeador, y de que es almeriense. De esto último no se olvida", ha relatado David Bisbal entre risas.

También ha confesado que, aun con todo, se agarra a esas situaciones cotidianas llenas de humor desde los que disfruta de la relación con su padre. "En el mundo donde viva ahora mismo, hay momentos también graciosos. Y es en esos momentos en los que trato de ubicarme. Es verdad que Pepe ha sido muy bromista en su vida y tratamos de recordarlo así. Es muy duro", sentenciaba.